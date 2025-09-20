Ekonomija

OVO ZANIMANJE U NEMAČKOJ TRAŽENIJE NEGO IKAD, A NJIHOVO VREME TEK DOLAZI: Posao rade mnogi Srbi, a zarada i do 4.650 evra

В.Н.

20. 09. 2025. u 12:14

OD PANDEMIJE koronavirusa, njihov posao je zvanično priznat kao sistemski važan, a plate su u odnosu na druge struke prilično konkurentne.

Foto: Shutterstock

Prema pisanju nemačkog RTL-a, jedan mašinovođa, vođa voza i vođa restorana otkrivaju koliko zarađuju mesečno, a brojke bi mogle da iznenade mnoge. Početna plata za mašinovođe: Više od 3.500 evra. Nemačka železnica (Deutsche Bahn) već godinama muči muku sa kašnjenjima, otkazivanjima i manjkom osoblja. Najveći nedostatak beleži se upravo kod mašinovođa.

Sindikat GDL procenjuje da će do 2030. godine Nemačkoj biti potrebno dodatnih 5.000 do 10.000 mašinovođa. Nakon višednevnog štrajka u martu 2024, sindikat GDL izborio je povećanje plata. Od aprila 2025. važe novi tarifni ugovori: početna bruto plata sada iznosi oko 3.500 evra mesečno, što je povećanje u odnosu na ranijih 3.300 evra.

Dodaci i napredovanje: Zarada i preko 4.000 evra

Konačan iznos koji zaposleni prima na račun varira, najviše zbog radnog vremena. Na platu se dodaju i brojni dodaci - za noćne smene, rad vikendom i praznicima. Tako ukupna mesečna primanja lako mogu preći 4.000 evra. Plate rastu i sa iskustvom - svakih pet godina primanja se povećavaju za oko 100 evra. Tako mašinovođa sa 30 godina iskustva može zarađivati i do 4.650 evra mesečno.

Mogućnosti napredovanja: Više od samo vožnje voza

Zanimanje mašinovođe nije kraj karijernog puta. Ambiciozni radnici mogu se dodatno obrazovati i preuzeti funkcije disponenta, stručnjaka ili majstora za železnički saobraćaj.

(Blic)

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

