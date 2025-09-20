OVO ZANIMANJE U NEMAČKOJ TRAŽENIJE NEGO IKAD, A NJIHOVO VREME TEK DOLAZI: Posao rade mnogi Srbi, a zarada i do 4.650 evra
OD PANDEMIJE koronavirusa, njihov posao je zvanično priznat kao sistemski važan, a plate su u odnosu na druge struke prilično konkurentne.
Prema pisanju nemačkog RTL-a, jedan mašinovođa, vođa voza i vođa restorana otkrivaju koliko zarađuju mesečno, a brojke bi mogle da iznenade mnoge. Početna plata za mašinovođe: Više od 3.500 evra. Nemačka železnica (Deutsche Bahn) već godinama muči muku sa kašnjenjima, otkazivanjima i manjkom osoblja. Najveći nedostatak beleži se upravo kod mašinovođa.
Sindikat GDL procenjuje da će do 2030. godine Nemačkoj biti potrebno dodatnih 5.000 do 10.000 mašinovođa. Nakon višednevnog štrajka u martu 2024, sindikat GDL izborio je povećanje plata. Od aprila 2025. važe novi tarifni ugovori: početna bruto plata sada iznosi oko 3.500 evra mesečno, što je povećanje u odnosu na ranijih 3.300 evra.
Dodaci i napredovanje: Zarada i preko 4.000 evra
Konačan iznos koji zaposleni prima na račun varira, najviše zbog radnog vremena. Na platu se dodaju i brojni dodaci - za noćne smene, rad vikendom i praznicima. Tako ukupna mesečna primanja lako mogu preći 4.000 evra. Plate rastu i sa iskustvom - svakih pet godina primanja se povećavaju za oko 100 evra. Tako mašinovođa sa 30 godina iskustva može zarađivati i do 4.650 evra mesečno.
Mogućnosti napredovanja: Više od samo vožnje voza
Zanimanje mašinovođe nije kraj karijernog puta. Ambiciozni radnici mogu se dodatno obrazovati i preuzeti funkcije disponenta, stručnjaka ili majstora za železnički saobraćaj.
(Blic)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
OBEĆANA ZEMLjA ZA BALKANCE, A DANAS NIKAD GORE PLATE: Evo o kojoj državi je reč
03. 09. 2025. u 18:22
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.
19. 09. 2025. u 15:33
Komentari (0)