OGRANIČENJE ZAKUPNINA STANOVA ZA LJUDE DO 35: Vučić saopštio da razmišlja o meri koja se primenjuje u Španiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da razmišlja o ekonomskoj meri koja se primenjuje i koja se dobro pokazala u Španiji.

Foto: Unsplash

Ističe da se razmišlja i o meri koja se pokazala izuzetnom u Španiji, a to je ograničenje zakupnina stanova za mlade ljude do 35 godine jer je to otišlo u nebesa.

- Pri tome, ne plaćaju porez jer ne prijavljuju stanare - kazao je on.