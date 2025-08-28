VUČIĆ NA KARTI POKAZAO ŠTA SE SVE RADI U SRBIJI: Najavio velike infrastrukturne projekte (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić pokazao je večeras u emisiji na TV Pink sve velike infrastrukturne projekte koji se grade u Srbiji.

- Najveći deo ljudi kreće ubrzano radove za ovo parče, za ovu sekciju puta od Sombora do Bačkog Brega. To je ogromna stvar za zapadno Bački okrug i zatim napadamo deo ovde do Vrbasa, da bi Vrbašani lakše imali izlaz i naravno ovamo preko Srbobrana i Bečeja, ka Novom Bečeju i Kikindi. Ali sada idu ubrzano radovi, sve smo peripetije i probleme završili. Radovi na Zrenjaninu, od Pupinovog mosta ka Zrenjaninu, brže nam idu radovi od predviđenog, ljudi da znaju, ali najveći deo ljudi ne zna da tamo radimo i da smo već, Boga mi, ne samo pripremne radove, već i stvarne radove krenuli i da će to biti ne na vreme, nego verovatno i pre roka završeno. Fruškogorski koridor ide izvanredno i odlično i to prikazujemo i pokazujemo. Zatim će nam ići ovaj deo ovde, vidite Zrenjanin ovaj sad. Uskoro završavamo ovaj deo ovde, Parče, Kuzmin, Sremska, Rača, to je kada idete u Republiku Srpsku, kada idete u Bijeljinu, ka Doboju, Banja Luci, bilo kojem drugom mestu ili idete u Tuzlu, zašto da ne, dakle, takođe idete ovim putem i to je 19,5 km koje ćete brzo stići - rekao je Vučić.

- Sada smo, završavamo Slepčević, Badovinci, da li za 5-6 meseci biće potpuno završeno i tada ćemo odmah da obradujemo seljake, domaćine i sa jedne i sa druge strane. Mi sada to naplaćujemo, da li 3 marke ili tako nekako, jer je to bio ugovor sa koncesionarom divnim gospodinom koji je preminuo, među vremenom gospodinom Pavlovićem, čovekom koji je mnogo uradio za svoj rodni kraj. Dakle, mi ćemo dogovoriti da to bude besplatan prelaz, jer ljudi imaju njive s jedne i sa druge strane i moći će mnogo više da koriste taj prelaz u budućnosti. Vidite, ovo ovde završavamo, ovo vam je sve od Čačka preko Kraljeva ovde do Vrbe, do Vrnjačke Banje Vrbe, tu ćemo da otvorimo Vrnjačka Banja Vrba, onda ovo završavamo.

- Ovde idemo u obilaznicu oko Kragujevca, u velikoj meri radimo, to je veoma važno, 22,5 km, vidite ovaj crveni deo. Ovo zeleno smo sve mi uradili, ovo crno je bilo od ranije, ovo zeleno smo sve mi uradili. Koliko je kilometara autoputeva i puteva? Ovo imate ovde, imate ovde zapisano, izgrađeni autoputevi tada su 596 km do 2012. godine, mi smo već sada 628,7 km završeno, ali pošto računam da sam uračunao kada sam posetio ovo Slepčević-Badovinci, pa sam računao, pa sam zato rekao 628 ili 626. Šta se dešava s autoputem Miloš Veliki?

- Ovde završamo ovo od Požarevca do Velikog Radišta i sada idemo ovde od Požege, kao što vidite imamo ugovoreno i predviđeno i moraćemo da nastavljamo ovde do Duge Poljane. Ono što je važno za ljude je da takođe znaju od Kraljeva da predviđamo put do Raške i do Novog Pazara, ali i ovde do Jarinja. Mi smo tražili od Amerikanaca da nam, mi smo spremni da platimo u potpunosti za sever Kosova, dakle da se spusti sve do severa Kosovske Mitrovice, mi ćemo da platimo, mi ćemo da izradimo. Sve plaćamo avansno za naš narod na severu Kosova da može da ima brzu saobraćajnicu do severne Mitrovice i da se brzo, neverovatnom brzinom stiže od Mitrovice, tada bi to bilo 3 sata maksimalno od Mitrovice do Beograda. Jel si ikada razmišljao o tome, ranije?

Kaže da je urađena rekonstrukcija pruge Resnik-Valjevo.

- Važno je da idemo dalje preko Kosjerića, Požege, Užica, Priboja, Prijepolja do Vrbnice ovde. Vrbnica je krajnja tačka do granice sa Crnom Gorom, to je najkomplikovanije i najteže i da se ubrza, i da se modernizuje i da možemo da idemo ka Podgorici i Baru modernom železnicom. Verujem da ćemo u skorom periodu i to ugovoriti. Sa Evropljanima radimo i hvala im na velikim grantovima. Radimo prugu Beograd-Niš i uskoro će krenuti i radovi na toj pruzi. Pre svega mislim da će deonica Stalać da se radi, ali to se radi u tri deonice. Ovde do Velike Plane je prva deonica, mislim da je druga deonica tu između Gilja i Paraćina i treća deonica do Trupala da ulaze u Niš. Dakle i tada ćete ići do Niša za dva sata ili manje od dva sata.

- Toliko sam ponosan kada vidim ove karte, svako selo i mesto znam - rekao je Vučić.