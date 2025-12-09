POKRENUTA PLATFORMA KOJA OTKRIVA CENE U MARKETIMA: Od danas možete videti ko je najskuplji

GRAĐANI će od danas preko Nacionalne platforme o cenama moći da svakog dana prate cene u trgovinskim lancima, odnosno da vide koliko je svake nedelje proizvoda na akciji, kako su se cene kretale poslednjih meseci, ali i da uporede trenutne cene u različitim trgovinskim lancima i izaberu najpovoljnije, izjavila je danas ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Lazarević je naglasila da će podaci sa ocenama proizvoda 27 trgovinskih lanaca biti dostupni na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine (must.gov.rs).

Ona je na predstavljanju Nacionalne platforme sa cenovnicima trgovinskih lanaca na koje se primenjuje Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, a koja je od danas dostupna svim građanima, rekla da su na platformi javno dostupni cenovnici koje trgovci nedeljno dostavljaju resornom ministarstvu, u skladu sa obavezama propisanim Uredbom o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe.

Lazarević je naglasila da će podaci sa ocenama proizvoda 27 trgovinskih lanaca biti dostupni na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine (must.gov.rs) i na Portalu otvorenih podataka Srbije (data.gov.rs).

Ministarka je precizirala da će građani na platformi moći da biraju trgovinski lanac, kategoriju proizvoda, proizvod, brend i cenu kao i da porede cene u trgovinskim lancima. Prema njenim rečima, ovo je projekat koji predstavlja veliki iskorak u dostupnosti informacija potrošačima o cenama i daljoj stabilizaciji tržišta.

– Ono što smo obećali to smo i ispunili. Uradili smo nešto veoma važno što će prepoznati široki auditorijum. Ideja je bila da građanima omogućimo jedno mesto gde će se slivati ogromna količina informacija, cenovnika svih vodećih trgovinskih lanaca obuhvaćenih uredbom – rekla je Lazarević.

Dodala je da ovaj posao ne bi mogao da se završi bez bliske saradnje sa Kancelarijom za IT i eUpravu i posebno je zahvalila direktoru te kancelarije Mihailu Jovanoviću i njegovom timu koji su, kako je naglasila, danonoćno radili na obradi i prilagođavanju podataka koje su trgovinski lanci slali.

– To je bila ogromna količina informacija, često vrlo različitih formata,jer je 27 trgovinskih lanaca dostavlja lopodatke koji nisu bili ujednačeni. Zahvaljujući direktnoj komunikaciji sa trgovcima i njihovim IT službama, cenovnici su sada u formi koja omogućava potpunu upotrebljivost – rekla je Lazarević.

Ministarka je dodala i da novi Zakon o zaštiti potrošača, predviđa da dostavljanje cenovnika postane zakonska obaveza što je važan korak za dalju stabilizaciju cena.

Prema njenim rečima, uredba o ograničavanju cena već je dala rezultate, što su potvrdili najnoviji podaci o inflaciji. Lazarevićeva je najavila i da će Kancelarija za IT i eUpravu u narednom periodu dodatno nadograđivati ovu platformu o cenama uz primenu naprednih tehnologija.

Direktor Kancelarije za IT – Veliki iskorak

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović kazao je da je pokretanje nove digitalne platforme za pregled cenovnika trgovinskih lanaca veliki iskorak u razvoju otvorenih podataka u Srbiji i da je rezultat zajedničkog rada Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine i Kancelarije za IT i eUpravu.

On je kazao da će od danas 27 trgovinskih lanaca redovno, svake nedeljne, objavljivati svoje cenovnike na Nacionalnom portalu otvorenih podataka, čime se prvi put na ovom portalu nalaze podaci koji dolaze iz privatnog sektora.

– Pokrenuli smo Nacionalni portal pre osam godina, a danas na njemu više od 150 institucija aktivno objavljuje svoje podatke. Sada prvi put imamo i cenovnike trgovinskih lanaca koje su jasne i čitljive – rekao je Jovanović.

On je dodao da se na digitalnoj platformi „Cenovnici po uredbi“, kojoj se pristupa i preko sajta Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine dostupne cene na koje se primenjuje Uredba o posebnim uslovima u prometu robe, a korisnici mogu videti i broj proizvoda, detaljan pregled cena, njihovo kretanje kroz vreme, kao i listu najvećih i najmanjih poskupljenja i pojeftinjenja, piše 24sedam.

– Podatke o cenama danas izdvajamo ne samo zato što su prvi put iz privatnog sektora, već i zato što predstavljaju prvi primer u kome država obavezuje privredu da svoje podatke od značaja učini javnim. To je važan korak koji pokazuje da Srbija postavlja visoke standarde transparentnosti i pravičnosti u interesu građana – zaključio je Jovanović.

