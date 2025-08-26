PAD CENE NAFTE: Čeka se razvoj situacije u rusko-ukrajinskom sukobu
CENE nafte Brent pale su danas za jedan odsto, na oko 68 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI (West Texas Intermediate) na 64,1 dolara po barelu, nakon što su dostigli skoro tronedeljni maksimum u prethodnoj sesiji.
Trgovci pažljivo prate razvoj događaja u rusko-ukrajinskom sukobu, nakon što je jučerašnji rast podstaknut je zabrinutostima zbog poremećaja u snabdevanju pošto je Ukrajina u nedelju pokrenula napade dronovima na ruska energetska postrojenja, preneo je Trejding ekonomiks.
S tim u vezi, američki predsednik Donald Tramp takođe je upozorio da bi mogle biti uvedene dalje sankcije protiv Moskve ako ne bude postignut napredak ka mirovnom sporazumu u naredne dve nedelje.
Trgovci takođe prate uticaj dodatnih američkih carina od 25 odsto na indijski uvoz zbog kupovine ruske nafte, koja bi trebalo danas da stupi na snagu.
S druge strane, očekivanja u smeru labavije monetarne politike Sjedinjenih Američkih Država, jer je predsednik Federalnih rezrevi (FED) Džerom Pauel nagovestio moguće smanjenje kamatnih stopa u septembru, mogle bi da podstaknu ekonomski rast i potražnju za energijom.
Pažnja je usmerena i na nedeljne podatke o zalihama sirove nafte, koji treba da budu objavljeni kasnije danas.
Tanjug
