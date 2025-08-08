Ekonomija

"JAPAN POTVRDIO UČEŠĆE NA EKSPO 2027" Vučić: Srbija postaje zemlja koja ima najveći broj zemalja učesnica

В. Н.

08. 08. 2025. u 11:25

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je Japan zvanično potvrdio učešće na Ekspu 2027 u Beogradu i istakao da je Srbija postala zemlja koja ima najveći broj zemalja učesnica na specijalizovanom Ekspu.

ЈАПАН ПОТВРДИО УЧЕШЋЕ НА ЕКСПО 2027 Вучић: Србија постаје земља која има највећи број земаља учесница

foto Arhiva

- Sada, sa potvrdama u pisanom obliku, Srbija postaje zemlja koja ima najveći broj zemalja učesnica na specijalizivanom Ekspu. Po tome smo uspeli da preteknemo Astanu, našu bratsku zemlju. Ponosan sam na Srbiju, ponosan sam što smo to uspeli da uradimo - rekao je Vučić i podsetio da ima nešto manje od dve godine do specijalizovane izložbe u Beogradu.

