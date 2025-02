OD POŽEGE DO BEOGRADA ZA SAMO DVA SATA: Na deonici auto-puta "Miloš Veliki" radovi se izvode planiranom dinamikom

RADOVI na deonici auto-puta "Miloš Veliki" Pakovraće - Požega, od tunela Laz do tunela Munjino brdo izvode se planiranom dinamikom bez većih tehničkih problema. U toku su radovi na poddeonici četiri koja spaja dva tunela, koji su bili najveći graditeljski izazov za vredne neimare na izgradnji ove saobraćajnice, i to zbog veoma loših geomorfoloških i topografskih uslova.

Foto JP Putevi Srbije

Kada putari završe svoj posao, što se, prema projekciji Javnog preduzeća "Putevi Srbije" očekuje 28. juna ove godine, saobraćaj će teći tunelima Munjino brdo i Laz, koji će biti dugački čak oko 2.800, odnosno 2.900 metara, ujedno najduži tuneli na auto-putevima u Srbiji.

- Stepen fizičke realizacije projektom predviđenih radova na ovoj poddeonici je preko 86 odsto. Preostali su samo radovi na izradi habajućeg sloja kolovozne konstrukcije kao i radovi na uređenju putnog pojasa i postavljanja zaštitne žičane ograde. Najdublji usek na auto-putu od Preljine do Požege je u Negrišorima, dubine preko 24 metra na kome je iskopano preko 300.000 kubika materijala i tu su radovi na uređenju putnog pojasa - rekao je šef nadzora Vladimir Petrović.

Prema njegovim rečima, u tunelu Laz završeni su svi građevinski i radovi na elektromašinskom opremanju tunela.

- Očekuje se puštanje pod stalni napon za elektroenergetsko napajanje koje je preduslov za početak, takozvanih funkcionalnih ispitivanja kojima se proveravaju svi sistemi elektroenergetskog napajanja, telekomunikacioni sistemi i sistemi za automatsko upravljanje - kazao je Petrović.

On je dodao da su u desnoj tunelskoj cevi Munjino brdo radovi na završetku sekundarne podgrade i izgradnji kablovskih kanala ispod pešačkih staza.

- Radovi se izvode po planiranoj dinamici i bez većih tehničkih problema. U levoj tunelskoj cevi koja je probijena 24. decembra su u toku preostali radovi na primarnoj podgradi, podnožnim svodovima i radovi u punom jeku na izgradnju sekundarne podgrade - istakao je Petrović.

Kada se radovi u tunelskim cevima završe do određenog stepena koji ne ometa montažu elektromašinske opreme onda će se pristupiti i tom poslu, pošto je sva oprema već nabavljena.

Na ovoj deonici auto-puta, kako su nam istakli u JP "Putevi Srbije", topografski i geomorfološki uslovi su uslovili potrebu za projektovanjem i izvođenjem ukupno tri tunela, 35 mostova ukupne dužine 5.196 metara, četiri nadvožnjaka ukupne dužine 592 metra, kao i izgradnju 1.912.000 kubnih metara nasipa i tri kompletne saobraćajne petlje, koje će omoćiti rasterećenje postojeće obilaznice oko Čačka.

Tehnologija izvođenja radova na oba tunela obavljena je po takozvanoj novoj austrijskoj metodi (NATM) koja podrazumeva da se na bazi kartiranja tunelskog iskopa i merenja deformacija po obimu iskopa primenjuje neki od 11, odnosno 13 projektovanih tipova tunelske podgrade.

U JP "Putevi Srbije", koje je investitor radova, čija je ugovorena vrednost 523,5 miliona dolara na čitavoj trasi od 30,96 kilometara, rekli su nam da je na ovoj deonici svakodnevno angažovano prosečno oko 650 radnika.

Predsednik Opštine Požega Đorđe Nikitović kazao nam je da je dolazak auta-puta do Požege od velikog značaja za ovaj grad, kao i da je ovo zapravo put kojim će dolaziti novi investitori u ovaj kraj, a samim tim će veliki broj građana dobiti zaposlenje. On je podsetio da je projektovano da ovom deonicom dnevno prođe i do 20.000 vozila, što je velika šansa za razvoj Požege, koja će biti povezana sa celim regionom.

- Građani Požege će uskoro dosanjati san da se auto-putem za manje od dva sata voze do Beograda. Izgradnja deonice auto-puta Preljina - Požega ima izuzetan i višestruki značaj za naše građane, u pogledu infrastrukturnog, ali i ekonomskog razvoja. Pored toga, izgradnja auto-puta Beograd - južni Jadran, imaće značajnu ulogu i za razvoj turizma i privrede i nadamo se dolasku investicija - rekao je Nikitović.

Mostovi od 12 do 35 metara NA trasi deonice između Preljine i Požege projektovano je i više mostova i nadvožnjaka. Rasponi mostovskih konstrukcija kreću se od 12 metara na mestu nadvožnjaka, do 35 metara preko rečnih vodotokova. Fundiranje mostova je predviđeno na šipovima i na temeljnim stopama. Projektovanje je vršeno na bazi uslova datih u geotehničkim elaboratima urađenim posle obimnih istražnih radova i laboratorijskih ispitivanja uzoraka tla. U zavisnosti od raspona, mostovi su projektovani u statičkom sistemu armiranobetonskih ramova ili armiranobetonskih i prednapregnutih kontinualnih grednih sistema. Prednapregnuti gredni elementi se izvode u gradilišnim pogonima i posle kontrole da zadovoljavaju propisane uslove kvaliteta, postavljaju se u projektovani položaj na osloncima gde se vrši monolitizacija sa ostalim delovima mostovske konstrukcije.