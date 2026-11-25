NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.

BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Jedan od njih, koji je podelio korisnik @VideoArtGame na platformi X, postao je centralna tačka debate o tome da li je igra prešla granicu i da li bi trebalo da bude zabranjena ili strože kontrolisana.

U snimku se vidi muški lik u havajskoj košulji koji na plaži prilazi ženi u bikiniju na ležaljci. Nakon kratkog obraćanja ("Ćao) , žena ustaje i odlazi, a lik je uporno prati.

Scena se nastavlja preko plaže, pored ležaljki i kišobrana, pa u urbane delove mape.

Žena više puta završava na zemlji, gestikulira i, prema titlovima, izražava nezadovoljstvo rečima u smislu da joj je dosta.

Ceo zapis traje više od četiri minuta i prikazuje ustrajno praćenje sa fizičkim interakcijama.

Autor posta postavlja pitanje da li je realizam otišao predaleko i navodi da su reakcije podeljene: jedni realistično nasilje nazivaju zastrašujućim i zahtevaju zabranu radi zaštite dece, dok drugi ističu da je igra ocenjena M (17+) i da je odgovornost na roditeljima, a ne na državi.

Pogledajte video:

Please stop harassing female NPCs in GTA VI https://t.co/laNXEMfAGs — VideoArtGame (@VideoArtGame) November 22, 2026

Debata se ne ograničava na ovaj klip. Drugi snimci koji su se proširili mrežom prikazuju značajno ekstremnije scene, uključujući napad na ženski lik praćen višestrukim hicima.

Indijski jutjuber Dhruv Rathee podelio je jedan takav zapis i pozvao roditelje da decu „strogo“ drže podalje od igre, tvrdeći da sadržaj normalizuje brutalnost i objektivizaciju žena te da može doprineti stvaranju „više psihopata“ u društvu.

U Sjedinjenim Američkim Državama više policijskih uprava, među kojima su one iz Atlante, Denvera i San Antonija, objavile su upozorenja u kojima naglašavaju da kriminalna ponašanja iz igre ostaju krivična dela i u stvarnosti. Poruke su formulisane u smislu „ono što se dešava u GTA 6 ostaje u GTA 6“.

Igra je dobila Mature 17+ ocenu od ESRB-a i PEGI 18 zbog intenzivnog nasilja, krvi i gore, golotinje, seksualnog sadržaja i upotrebe droga. U zvaničnim opisima se pominju i detaljna dekapitacija i rasparčavanje.

Serijal Grand Theft Auto je i ranije bio predmet poziva na zabranu – od GTA III u Australiji, preko skandala „Hot Coffee“ u San Andreasu, do protesta oko petog dela. Ovoga puta se kao dodatni faktor ističe stepen realizma koji nekim igračima čini scene neprijatnijim nego u prethodnim delovima.

Dok deo javnosti zahteva zabranu ili strožiju regulativu, drugi podsećaju da je reč o sadržaju namenjenom odraslima i da je na roditeljima da kontrolišu pristup.

Naučna istraživanja dosledno pokazuju odsustvo pouzdane uzročne veze između nasilnih video-igara i stvarnog kriminala, ali visok nivo grafičkog realizma u najnovijem delu ponovo je otvorio raspravu o granicama zabave.

Da li je realizam u GTA 6 prešao meru prihvatljivog, ili je reč o još jednom ciklusu moralne panike oko video-igara, ostaje predmet javne diskusije.