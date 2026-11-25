UGAONI stan može da traži više toplote nego stan iste kvadrature u sredini zgrade, jer mu je više spoljnog zida izloženo hladnoći. Da li ćete to videti na računu zavisi od načina obračuna. Kondenzacija se najpre može javiti tamo gde je unutrašnja površina zida najhladnija, često u uglu sobe, kod spoja s plafonom ili iza ormara prislonjenog uz fasadni zid.

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Portal Nekretnine.rs savetuje da pri zimskom obilasku proverite dve stvari. Od vlasnika tražite račun za grejanje i pogledajte da li se usluga naplaćuje po površini, prema potrošnji ili kroz obe stavke. Zatim obiđite sobu koja je na uglu zgrade i uporedite stanje spoljnih zidova s onim što vidite po sredini prostorije. U stanu može da bude toplo dok je određeni deo zida hladan.

Ugaoni stan gubi više toplote kad je zid slabije izolovan

Kad poredite ugaoni stan sa sličnim stanom u sredini iste zgrade, izdvojte zid koji u prvom slučaju gleda na ulicu ili dvorište, a u drugom na grejan stan. Kroz spoljni zid zimi može da odlazi više toplote. Koliko će je odlaziti zavisi od površine zida, njegove izolacije i temperaturne razlike. Dobro izolovan stan sa dva spoljna zida može da traži manje grejanja od onog u sredini zgrade sa lošom fasadom i prozorima.

Na fasadi pogledajte i mesta na kojima balkonska ploča izlazi iz zida. Betonska ploča, stub ili greda mogu da budu toplotni most ako izolacija na tom delu ima prekid. U sobi se na takvom spoju može izmeriti hladniji pojas uz plafon ili tik uz pod. Pitajte da li je fasada izolovana sa obe strane stana i kako je izveden spoj kod prozora i balkonskih vrata.

Kada se veća potrošnja vidi na računu

Ako ugaoni stan ima sopstveno grejanje na struju ili gas, tražite podatke o potrošnji iz više zimskih meseci. Pitajte do koje temperature je vlasnik zagrevao stan i da li su obe sobe uz fasadu redovno grejane. Na potrošnju utiče i priprema tople vode ako je na istom računu. Pri poređenju dva stana korisnije su utrošene količine u istom periodu nego samo iznosi u dinarima.

Kod daljinskog grejanja prvo pogledajte osnov obračuna. Ako se naplaćuje po grejnoj površini, dva stana iste grejne kvadrature kod istog isporučioca pod istim uslovima imaju istu stavku za grejanje. U cenovniku beogradskog Infostana za naplatu prema potrošnji posebno su navedene instalisana snaga i utrošena toplotna energija. Ako planirate kupovinu stana pred zimu, pitajte isporučioca da li se utrošak meri za taj stan ili se potrošnja sa zajedničkog merila raspodeljuje na više stanova.

Zašto je iza ormara najlakše prevideti kondenzaciju

Ako ugaoni stan ima ormar uz fasadni zid, pogledajte unutrašnji ugao i donji deo zida iza njega, uz dozvolu vlasnika. Vazduh tu slabije kruži i zid može biti hladniji nego na slobodnoj površini tik pored. Sitne tamne tačke u uglu, rošenje stakla i tragovi uz okvir prozora daju razlog da proverite temperaturu površine i vlagu u vazduhu.

Na primer, pri temperaturi vazduha od 21 °C i relativnoj vlažnosti od 60 odsto, rosa može da se stvori na površini koja se ohladi na oko 13 °C. U istoj sobi sredina zida može da bude suva dok se ugao približava toj temperaturi. Stručno merenje u uobičajeno zagrejanom stanu tokom hladnog vremena pomaže da se utvrdi koliko je hladan baš taj spoj. Ako se fleka uvećava nakon kiše, pregled treba proširiti na fasadu, prozor i spoljni spoj kod mrlje.

Isti ugao pogledajte i na visini plafona i kod lajsne. Ako je gore hladan samo uzak pojas, a ostatak zida je topliji, majstor može da proveri vezu sa gredom ili pločom. Ako je hladna gotovo cela površina, tražite podatak o slojevima i stanju izolacije tog zida.

Šta proveriti pre nego što date kaparu

Ako vam ugaoni stan odgovara, zakažite još jedan obilazak posle hladne noći i pitajte kako se grejao prethodnih dana. Uporedite račun sa komforom koji zateknete. Niska potrošnja može da pripada domaćinstvu koje je jednu sobu držalo zatvorenu i slabije grejanu, što će vam malo reći o računu ako tu planirate dečju sobu.

Kad ugaoni stan ima trag vlage uz gredu ili oko prozora, od upravnika tražite podatak o prethodnim radovima i planu zgrade za fasadu. Kod odluke da li prvo ulažete u stolariju ili u izolaciju fasade važno je na kom mestu zid gubi toplotu i koji zahvat je izvodljiv. Uz račun za grejanje i pregled spoljnog ugla tada imate osnov da procenite trošak stanovanja i koje radove treba uračunati pre kupovine.

(BizPortal)