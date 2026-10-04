OKTOBAR U BAŠTI: Kompletan vodič za setvu, sadnju i pripremu za zimu

OKTOBAR je mesec kada se povrtnjak polako priprema za zimu, ali ove sezone stvari izgledaju drugačije. Miholjsko leto i dalje traje, zemljište je ekstremno suvo i pitanje je kako uopšte posejati i posaditi povrtarske kulture poput spanaća, luka i salate, urediti leje i pripremiti zemljište za narednu sezonu.

Foto: Justin Pumfrey / Hoxton / Profimedia

Zbog nedostatka padavina i suvog zemljišta, sa pojedinim radovima nije dobro žuriti samo zato što ih kalendar smešta u oktobar.

U međuvremenu se možete „zabavljati“ zalivanjem boranije, raštana, blitve i drugih kultura od kojih još očekujete plodove kako bi uopšte preživele nedostatak vlage.

Ako je zemljište suvo, ne radite na silu

Setva i sadnja zavise od temperature, ali i od vlage u zemljištu. Seme posejano u suvu zemlju može dugo čekati na nicanje, a tek posađene biljke teško će se ukoreniti bez dovoljno vode.

Zato prvenstveno treba proveriti stanje zemljišta. Ako se zemlja rasipa u prašinu, tvrda je i teško ju je obraditi, bolje je sačekati padavine nego nepotrebno narušavati njenu strukturu. Tamo gde je moguće zalivanje, leje prvo dobro nakvasite, a nakon setve površinu je korisno zaštititi tankim slojem malča kako bi se vlaga duže zadržala. To posebno važi za sitno seme koje se seje plitko, poput rukole. Bez dovoljno vlage ono neće imati dobre uslove za klijanje, bez obzira na to što je prema kalendaru "pravo vreme“.

Šta se može sejati u oktobru?

Ako se vremenski i zemljišni uslovi poprave, a trebalo bi da se poprave za oko nedelju dana, oktobar je savršen za setvu nekoliko vrsta povrća koje mogu prezimiti ili će se brati tokom hladnijeg dela godine.

Među njima su spanać, matovilac, rukola, zimske salate i određene sorte blitve, kao i ren. Spanać se u kontinentalnim krajevima često seje upravo tokom jeseni, a mlade biljke mogu prezimiti i nastaviti da rastu čim temperature ponovo porastu.

U zavisnosti od sorte i područja, mogu se sejati i grašak i bob, naročito u toplijim krajevima. Kod jesenje setve važno je odabrati sorte pogodne za takav termin jer nije svaka namenjena prezimljavanju.

Ko ima plastenik ili drugi zaštićeni prostor, izbor je nešto veći, pa se može produžiti berba salate, mladog luka, blitve, rotkvice i drugih kultura.

Vreme je za beli i crni luk

Oktobar je tradicionalno vreme za sadnju ozimog belog luka. Treba odabrati zdrave i neoštećene čenove, a zemljište mora biti dovoljno rastresito i vlažno. Slično važi i za lučice luka. Jesenja sadnja omogućava biljkama da razviju koren pre zime, pa u proleće mogu ranije da nastave rast.

Ali i ovde važi isto pravilo - ako je zemljište izrazito suvo, nema mnogo smisla saditi „po kalendaru“. Ako nema kiše, a nemamo mogućnost zalivanja, sa ovim radovima bolje je sačekati povoljnije uslove.

Sredite povrtnjak bez ogoljavanja

Kako se berba završava, sa leja treba ukloniti biljke koje više ne daju rod. Zdravi biljni ostaci mogu završiti u kompostu, dok bolesne biljke ne treba ostavljati u bašti niti ih koristiti za kompostiranje ako postoji opasnost od širenja bolesti. To se najviše odnosi na paradajz oboleo od pepelnice ili plamenjače. Sa njega uberite zelene plodove koje možete ukiseliti, a stabljike iščupajte i iznesite van bašte ili ih spalite.

S druge strane, nemojte težiti tome da bašta nakon jesenjeg sređivanja ostane potpuno ogoljena. Biljni pokrivač i malč štite zemljište od isušivanja, erozije i velikih temperaturnih oscilacija.

Plodove poput boranije, bamije i tikvica možete brati do prvih mrazeva, a tikve i bundeve ostavite da ih "ošuri“ mraz jer će tada biti slađe.

Oprezno sa jesenjim đubrenjem

Na prazne leje može se dodati zreo kompost, a zemljište prekriti lišćem, slamom ili drugim odgovarajućim organskim materijalom. Ako se planira jesenje zeleno đubrenje, i ono može biti način da leje tokom zime ne ostanu gole. Ne morate ga zaoravati. Najbolja ekološka praksa za hobi baštu jeste da se povaljana ili pokošena masa ostavi direktno na površini leje. Tokom zime ta masa će delovati kao malč.

Sada se može dodati i dobro odležalo stajsko đubrivo. Organska materija pritom ne služi samo kao izvor hraniva, već poboljšava strukturu zemljišta i njegovu sposobnost zadržavanja vode. Ko koristi mineralna đubriva, u jesenjem osnovnom đubrenju po pravilu se odlučuje za formulacije sa više fosfora i kalijuma, a manje azota. Ipak, količinu i vrstu đubriva najbolje je odrediti na osnovu analize zemljišta i potreba kultura koje će se uzgajati na leji.

Ako je zemljište izrazito suvo, nemojte žuriti. Sačekajte padavine i povoljnije uslove za obradu zemljišta, naročito ako đubrivo treba uneti u zemljište. Ove jeseni važnije je sačuvati dobru strukturu i vlagu zemljišta nego radove obaviti po svaku cenu.

Ne morate prekopati celu baštu

Jesenje prekopavanje nekada je bilo gotovo obavezan deo pripreme bašte za zimu. Danas mnogi baštovani nastoje da što manje narušavaju strukturu zemljišta. Ako nema potrebe za dubokom obradom, dovoljno je ukloniti ostatke useva, ukloniti korov koji bi mogao da se razmnoži i površinu zaštititi organskim materijalom. Na površini ostavite kompost ili malč koji će se postepeno razgrađivati i tako doprineti stvaranju kvalitetnijeg zemljišta.

Posebno nema smisla kopati tvrdo i suvo zemljište samo zato što je stigao oktobar.

Još ima posla i izvan povrtnjaka

Oktobar je dobar mesec za sadnju mnogih voćaka, grmova i ukrasnih trajnica. Jesenja sadnja omogućava biljkama da se pre proleća ukorene, ali i ovde treba računati na stanje zemljišta i dostupnost vode.

Ako sadite, rupu je potrebno pripremiti dovoljno široko, koren dobro rasporediti i nakon sadnje biljku zaliti. Kod izrazito suvog zemljišta posebno je važno obezbediti dovoljno vode za početno ukorenjavanje.

Ovo je takođe vreme da se osetljivije biljke pripreme za hladnije dane. Neke se sa terasa i balkona mogu uneti u zaštićen prostor, dok se druge mogu zaštititi odgovarajućim materijalom poput jutanih vreća ili malčem.

Pre zime treba pripremiti i alat

Kada se poslednji veći radovi u bašti privedu kraju, vredi posvetiti malo vremena alatu. Motike, lopate, grabulje i makaze treba očistiti od zemlje i biljnih ostataka, osušiti i odložiti na suvo mesto. Takođe, očistite kolje za paradajz, mrežu za zasenjivanje, kante za zalivanje i ostalu opremu, pa ih odložite na zaštićeno i natkriveno mesto.

Dobra je prilika i za pregled semena koje je ostalo nakon sezone. Ono kojem je istekao rok ili je bilo loše čuvano nije dobro čuvati još godinama, dok ono koje je pravilno skladišteno na suvom i tamnom mestu može sačekati novu sezonu.

(Agroklub)