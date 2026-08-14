Poljoprivreda

KVALITET GROŽĐA MOGAO BI BITI UGROŽEN: Vinogradi u Srbiji za sada odolevaju, ali - Postoji velika pretnja!

K. Despotović

14. 08. 2026. u 17:35

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DOK toplotni talas sa temperaturama koje dostižu i 38 stepeni Celzijusa pogađa useve širom zemlje, vinogradi u Srbiji za sada odolevaju. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se kvalitet budućeg vina nalazi na prekretnici i da bi svaki naredni dan bez kiše mogao da bude presudan.

КВАЛИТЕТ ГРОЖЂА МОГАО БИ БИТИ УГРОЖЕН: Виногради у Србији за сада одолевају, али - Постоји велика претња!

Foto: Markus Wuchenauer / Panthermedia / Profimedia

Visoke temperature koje su obeležile prvu polovinu avgusta još uvek nisu negativno uticale na kvalitet grožđa, a parametri koji određuju budući rod za sada su dobri. Ovo je optimistična, ali oprezna procena koju je za RTV izneo Stevan Rajta, direktor Saveza vinara i vinogradara Srbije.

Prema njegovim rečima, trenutna situacija u vinogradima je zadovoljavajuća, što daje nadu da bi berba mogla biti uspešna.

Rajta, ipak, upozorava da bi dugotrajan nedostatak vlage doveo do isušivanja bobica, što bi rezultiralo ekstremno visokom koncentracijom šećera. Iako visok nivo šećera može delovati poželjno, on u ovom slučaju dolazi na štetu drugih ključnih elemenata.

- Ukoliko se nastavi trenutna suša, može doći do problema koji bi uticali na kvalitet vina - izjavio je Rajta dodajući da bi grožđe izgubilo kiseline i druge važne karakteristike neophodne za proizvodnju vrhunskog, harmoničnog vina.

(AgroFin)

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