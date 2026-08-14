KVALITET GROŽĐA MOGAO BI BITI UGROŽEN: Vinogradi u Srbiji za sada odolevaju, ali - Postoji velika pretnja!
DOK toplotni talas sa temperaturama koje dostižu i 38 stepeni Celzijusa pogađa useve širom zemlje, vinogradi u Srbiji za sada odolevaju. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se kvalitet budućeg vina nalazi na prekretnici i da bi svaki naredni dan bez kiše mogao da bude presudan.
Visoke temperature koje su obeležile prvu polovinu avgusta još uvek nisu negativno uticale na kvalitet grožđa, a parametri koji određuju budući rod za sada su dobri. Ovo je optimistična, ali oprezna procena koju je za RTV izneo Stevan Rajta, direktor Saveza vinara i vinogradara Srbije.
Prema njegovim rečima, trenutna situacija u vinogradima je zadovoljavajuća, što daje nadu da bi berba mogla biti uspešna.
Rajta, ipak, upozorava da bi dugotrajan nedostatak vlage doveo do isušivanja bobica, što bi rezultiralo ekstremno visokom koncentracijom šećera. Iako visok nivo šećera može delovati poželjno, on u ovom slučaju dolazi na štetu drugih ključnih elemenata.
- Ukoliko se nastavi trenutna suša, može doći do problema koji bi uticali na kvalitet vina - izjavio je Rajta dodajući da bi grožđe izgubilo kiseline i druge važne karakteristike neophodne za proizvodnju vrhunskog, harmoničnog vina.
(AgroFin)
Preporučujemo
JEDNA PAPRIKA MOŽE DA RODI I 40 PLODOVA: Većina ljudi pravi istu grešku
11. 08. 2026. u 15:39
PAPRENE KAZNE ZA STOČARE: Ovo ne smete da radite - Kazna i do 2 miliona dinara!
10. 08. 2026. u 15:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)