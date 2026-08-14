DNEVNICA I DO 150 EVRA: Ovo je najpopularnije zanimanje ovog leta - Ne trebaju škola i iskustvo!

DA li ćete nam poverovati ako vam kažemo da je ove godine "isplivalo" jedno zanimanje koje je izuzetno traženo ovog leta, a ne treba vam fakultet, strani jezik ni prethodno iskustvo, dok je zarada i do 150 evra dnevno?

Foto: Arne Trautmann / Panthermedia / Profimedia

Moraćete, jer zvanični podaci sajta Poslovi Infostud pokazuju da su u grupi najtraženijih radnika - higijeničari.

Sam reč "higijeničari" možda i ne govori mnogo. Ustvari, može vas zavarati da se radi o higijeničarima u bolnicama, domovima zdravlja, ambulantama...

Međutim, higijeničari koje mi sada spominjamo, a za kojim vlada izuzetna, skoro i nezapamćena pomama, jesu osobe koje održavaju stambene zgrade, stanove, poslovne prostore, restorane, hotele i hotelske sobe...

Njihova zarada nije nimalo mala, s obzirom na to da vam za ovaj posao nije potrebno ništa više osim srednje škole, pa čak i trogodišnje, navodi Nova.rs.

Dakle, nije vam potreban fakultet, niti poznavanje stranog jezika, rada na računaru, pa čak ne morate ni da budete ljubazni i nasmejani (što se u mnogim poslovima traži). Vaše je samo, kako kažu, da gledate i radite svoj posao najbolje što možete.

Interesantno je da se, osim na sajtovima za zapošljavanje, higijeničarke traže i po raznim grupama na društvenim mrežama.

U jednoj od njih se navodi da je potrebna žena za održavanje kuća, te da ne mora da ima ni završenu srednju školu.

Iako deluje nestvarno da neko nema završenu srednju školu, na žalost, takvih ljudi ima i oni čak mogu da rade ovaj posao.

Zarada i do 120.000

Ako izguglamo različite sajtove posredstvom kojih se pronalazi posao, videćemo da je profil higijeničara izuzetno tražen.

Na primer, na sajtu Poslovi Infostud traže se higijeničari na različitim poslovima: u veterinarskoj apoteci, Cepter hotelu, na benzinskoj stanici, domovima za stare...

Njihova zarada se kreće od 80.000 dinara pa do čak 120.000, koliko nudi jedan beogradski hotel. U opisu stoji da je potrebna osoba za održavanje hotelskih soba, prijava ide odmah, a rad se obavlja u dve smene.

Dakle, hiljadu evra je i te kako dobra zarada za ove zanatlije, ali to nije sve.

Ukoliko rade na dnevnicu, higijeničari mogu da zarade mnogo više.

Recimo, neki poslodavci u opisu oglasa istaknu koliko plaćaju - 500 dinara sat vremena, 800 ili 1.000. I takvi oglasi su, kako pokazuje statistika, najmanje posećeni.

Po društvenim mrežama žene (najčešće su žene te koje se bave ovim poslom) same odrede koliko košta sat vremena njihovog rada.

Tako je jedna navela da njen sat košta 20 evra, druga 1.500 dinara, treća čak 30 evra. Te koje traže 30 evra, opisuju da u taj novac ulazi generalno čišćenje.

Ako je, na primer, u pitanju stan, osim usisavanja, brisanja prašine i prozora, navode se i druge usluge poput: čišćenje frižidera, odleđavanja i čišćenja zamrzivanja, ribanje rerne, pločica i fugni... Dakle, svaka usluga se naplaćuje.

Ako posla ima četiri-pet sati, to je, kad pomnožimo sa 30 evra, između 120 i 150 evra dnevno.

I sve one su pretrpane poslom.

Iz jedne grupe na društvenoj mreži Fejsbuk koja okuplja samo higijeničare i sobarice, saznali smo u kojim gradovima su ovi radnici najtraženiji.

Luksuzna naselja Beograda

Ljiljana koja se ovim poslom bavi duže od 20 godina, ispričala je za Nova.rs da uvek ima posla u luksuznim delovima Beograda.

- Ja sam iz Smedereva i već deceniju putujem u Beograd, gde imam svoje klijente. Mahom čistim kod doktorki, estradnih zvezda i žena od velikih biznismena. To su porodice koje žive na Dedinju, Vračaru, Beogradu na Vodi i na Novom Beogradu u A bloku - kaže nam ova žena.

Njene ćerke koje se takođe bave ovim poslom, rade u Novom Sadu.

- Mislim da je najveća potražnja u Beogradu, Novom Sadu, možda u Nišu. Pričam o čišćenju stanova. Verujem da potreba za čišćenjem kancelarijskog prostora postoji svuda. Ali nekako Beograđani ne vole da čiste samo, a posebno ovi koji žive na visokom nivou. Bilo kako bilo, uvek dobijem i bakšiš za prevoz do kuće ili hranu, tako da sam prezadovoljna - priča Ljiljana.

(Direktno)