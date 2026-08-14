STIŽE SKORO 3.900 NOVIH STANOVA: Beograd ubedljivo prednjači po vrednosti planirane novogradnje

U JUNU ove godine bilo je izdato 2.673 građevinskih dozvola, što predstavlja povećanje od 11,3 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

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Od ukupnog broja dozvola izdatih u junu, 81,3 odsto dozvola odnosi se na zgrade, a 18,7 odsto na ostale građevine.

Ako se posmatraju samo zgrade, 81,8 odsto dozvola izdato je za stambene, a 18,2 odsto za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (69,2 odsto).

Prema dozvolama izdatim u junu ove godine u Srbiji, prijavljena je izgradnja 3.873 stana, sa prosečnom površinom od 72,6 metara kvadratnih.

Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 11,3 odsto stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom od 138,6 metara kvadratnih, a 87,6 odsto stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 62,8 metara kvadratnih.

Predviđena vrednost radova novogradnje u junu 2026. iznosi 84,8 odsto od ukupno predviđene vrednosti radova.

Posmatrano prema oblastima, najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, 46,6 odsto od predviđene vrednosti novogradnje, zatim slede Južnobačka oblast (6,0 odsto), Južnobanatska oblast (5,9 odsto), Zlatiborska oblast (5,8 odsto) i Podunavska oblast (4,8 odsto), dok se učešća ostalih oblasti kreću od 0,1 odsto do 3,4 odsto.

(Tanjug)