EVROSTAT OBJAVIO CIFRE: Minimalac u Srbiji prestigao zaradu u Mađarskoj i Češkoj - Evo gde smo na listi!

SRBIJA je po kupovnoj moći minimalne zarade nadmašila sedam članica Evropske unije, pokazuje izveštaj Evrostata.

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Bruto minimalna zarada u Srbiji dostigla je 743 evra, a kada se uračunaju razlike u cenama između evropskih država, vredi 1.094 PPS, čime je zauzela 17. mesto među posmatranim evropskim zemljama, navodi se u izveštaju.

Srbija napredovala za šest pozicija

Srbija je tako po kupovnoj moći minimalca ispred sedam članica Evropske unije, pošto je u odnosu na prošlu godinu napredovala za šest pozicija, a iza nje su Malta, Slovačka, Mađarska, Češka, Bugarska, Letonija i Estonija, ali i Crna Gora i Albanija.

Minimalne zarade u zemljama Evropske unije i dalje se veoma razlikuju i kreću se od 620 evra mesečno u Bugarskoj do 2.771 evra u Luksemburgu, pokazuju podaci Evrostata od 1. jula.

Gde je minimalna zarada najveća

U šest država Evropske unije bruto minimalac je iznad 1.500 evra, a to su Luksemburg, Irska, Nemačka, Holandija, Belgija i Francuska.

U toj grupi minimalna zarada se kretala od 1.867 evra u Francuskoj do 2.771 evra u Luksemburgu, navodi Evrostat na svojoj veb stranici.

Kada se minimalne zarade prilagode razlikama u cenama između zemalja, odnosno izraze u standardima kupovne moći (PPS), rangiranje se menja.

Nemačka je tada na prvom mestu sa 2.164 PPS, ispred Luksemburga, Holandije, Belgije, Irske i Francuske.

(Evrostat)