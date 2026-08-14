POČELA ISPLATA POMOĆI: Novac za roditelje niških osnovaca - Leglo 20.000 dinara!

U NIŠU je počela isplata jednokratne pomoći od 20.000 dinara za sve učenike osnovnih niških škola, rekla je danas načelnica Gradske uprave za socijalnu i porodičnu zaštitu, obrazovanje, kulturu i sport Suzana Jovanović.

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Kako navode iz Gradske uprave za obrazovanje socijalnu i porodičnu zaštitu, obrazovanje, kulturu i sport, novac je već počeo da stiže na račune roditelja i očekuje se da tokom narednih dana novac dobiju i ostali roditelji osnovaca.

Jovanović je rekla za TV Zona Plus da će ove godine oko 19.000 učenika dobiti pomoć grada Niša pred polazak u školu.

- Isplata je počela, neki roditelji su dobili sredstva juče, dosta roditelja će i danas dobiti sredstva, škole rade na tome, posao je obimniji zbog većeg broja đaka, naročito u našim gradskim školama koje imaju preko hiljadu učenika. Tako da mislim da će danas roditelji seoskih škola i škola sa manjim brojem učenika dobiti sredstva, a možda i sutra. Od ponedeljka već sigurno očekujemo da će sredstva leći i na tekuće račune ostalih roditelja - rekla je Jovanović.

Za sve osnovce obezbeđena je pomoć od 20.000 dinara, od prvog do osmog razreda, dodala je ona, prenosi Tanjug.

- Preko naše uprave ide i dodatna pomoć prvacima. Roditelji treba da se jave. To su porodice u kojima je jedan od roditelja nezaposlen ili prima minimalac. Mogu da odu na naše šaltere u Nikole Pašića i vide koja je dokumentacija potrebna. Tako mogu da očekuju pomoć, pored 20.000 dinara, i dodatnih 12.000 dinara za njihove prvake - ističe Jovanović.

(BizPortal)