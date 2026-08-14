Fudbal

"DELIJE" NA NOGAMA! Zakazana promocija novog trenera, evo kada će se Rijera obratiti javnosti.

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 08. 2026. u 16:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FUDBALSIKI klub Crvena zvezda je nakon poraza od Hapoela Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona promenio trenera.

ДЕЛИЈЕ НА НОГАМА! Заказана промоција новог тренера, ево када ће се Ријера обратити јавности.

Photo: Hans-Jürgen Schmidt / imago sportfotodienst / Profimedia

Dejana Stankovića zamenio je nakon dugih pregovora Albert Rijera. 

Zvezda se sada oglasila i objavila kada će novi trener biti predstavljen. 

- Promocija novog šefa stručnog štaba Alberta Rijere biće održana 16. avgusta u 14.00 u Medija centru stadiona “Rajko Mitić”.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA U NAJUŽEM IZBORU ZA NAJPOŽELJNIJU DESTINACIJU EVROPE: Glasajte za našu zemlju u prestižnom izboru magazina Wanderlust!

SRBIJA U NAJUŽEM IZBORU ZA NAJPOŽELjNIJU DESTINACIJU EVROPE: Glasajte za našu zemlju u prestižnom izboru magazina Wanderlust!