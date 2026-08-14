REFORMA SISTEMA PODSTICAJA: Vlada Srbije usvojila Strategiju poljoprivrede do 2034. - Ovo je jedna od važnih promena!

VLADA Srbije usvojila je Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja za period 2026 - 2034. godine, kojom su utvrđeni konkretni pravci promene agrarne politike u narednom periodu, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Foto: Jose Renato Slompo / Alamy / Profimedia

Strategija predviđa reformu sistema podsticaja kako bi veći deo javne podrške bio usmeren ka investicijama, modernizaciji proizvodnje, inovacijama i dugoročnoj održivosti poljoprivrednih gazdinstava.

Jedna od važnih promena biće reforma Registra poljoprivrednih gazdinstava, a predviđeno je i povećanje učešća i raznovrsnosti mera razvoja sela u ukupnim podsticajima, navodi se u saopštenju.

Ministar poljoprivrede dr Dragan Glamočić istakao je da nakon usvajanja strategije sledi njeno pretvaranje u konkretne programe i mere i da bi ne trebalo poljoprivrednicima objašnjavati šta piše u strategiji, već šta će se zbog nje promeniti.

- Menjaćemo sistem podsticaja, Registar poljoprivrednih gazdinstava, jačati investicije i preradu, organizovanje proizvođača i uređivati tržište. Za svaku meru moraćemo da znamo ko je sprovodi, u kom roku, koliko košta i kakav rezultat očekujemo - rekao je on.

Strategijom je predviđena izrada posebnog programa navodnjavanja i odvodnjavanja, što je posebno značajno zbog sve češćih suša i nestabilnih vremenskih uslova.

Planirana je i primena klimatski pametne poljoprivrede, kao i podsticaji za integrisane ratarsko-stočarske sisteme.

Značajne promene planirane su i u organizovanju proizvođača pa je predviđeno uspostavljanje proizvođačkih organizacija i formiranje krovnih nacionalnih udruženja po granama poljoprivrede, kako bi proizvođači imali bolju poziciju na tržištu.

Strategija predviđa i uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda, modernizaciju pijaca i imenovanje ombudsmana za hranu, kao i primenu tržišnih standarda za sveže voće i povrće, jaja i živinsko meso.

Proizvođač ne sme da bude najslabija karika u lancu. Zato nam je potrebno bolje organizovanje proizvođača, uređenije tržište i više prerade. Srbija treba da prodaje proizvod veće vrednosti, a ne samo sirovinu, naveo je ministar.

(AgroFin)