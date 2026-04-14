Tihi kradljivci dobiti: Evo ko ruši proizvodnju u mlečnom govedarstvu

Nevidljivi, teško uočljivi, a istodobno značajno smanjuju profitabilnost proizvodnje mleka, mikotoksini su jedan od najvećih "tihih neprijatelja" u hranidbi goveda. Njihova prisutnost u stočnoj hrani može dovesti do pada proizvodnje, zdravstvenih problema i poremećaja u reprodukciji. Posebno zabrinjava činjenica da se ova jedinjenja mogu nalaziti čak i u hrani koja na prvi pogled izgleda kvalitetno, piše Farmer.

Stručnjaci upozoravaju da su simptomi često nespecifični i lako se mogu pomešati sa drugim problemima u stadu, dok je ključ uspešne borbe protiv ovog problema prevencija, naročito u fazama žetve i skladištenja. Brza reakcija i primena dodataka koji vezuju toksine mogu značajno smanjiti gubitke.

Odakle dolaze mikotoksini?

Mikotoksini su otrovni metaboliti plesni. Nastaju već na polju, pre same žetve, ali i tokom skladištenja stočne hrane.

Njihov razvoj podstiču vlaga, visoke temperature i prisustvo vazduha. U praksi to znači da su rizične i silaže (posebno kukuruzne), ali i koncentrisana krmiva te nusproizvodi prehrambene industrije. Važno je naglasiti da čak i hrana dobrog mirisa i izgleda može sadržati opasne nivoe toksina. Delovanje mikotoksina najčešće je hronično i teško prepoznatljivo. Umesto jasnih simptoma, proizvođači najčešće primećuju postepeno pogoršanje proizvodnih rezultata.

To uključuje smanjeni unos hrane, pad mlečnosti, lošije reproduktivne rezultate i veću osetljivost krava na bolesti. Česti su i problemi sa kvalitetom mleka, kao i poremećaji probavnog sistema.

Najefikasniji način borbe protiv mikotoksina jeste sprečavanje njihovog nastanka. Ključnu ulogu ima celi lanac proizvodnje stočne hrane, od polja do polaganja hrane stoci.

Pravovremena žetva i brzo, pravilno siliranje od presudne su važnosti. Dobro zbijena i hermetički zatvorena silaža ograničava pristup kiseoniku i time razvoj plesni. Takođe, važno je pravilno uzimanje silaže, presporo korišćenje može dovesti do zagrevanja i sekundarnog razvoja gljivica.

Kod suve hrane presudni su kontrola vlage i odgovarajući uslovi skladištenja. Sve veću važnost imaju i redovne laboratorijske analize, koje često predstavljaju jedini način pravovremenog otkrivanja problema.

Skriveni trošak koji smanjuje dobit

U slučaju sumnje na kontaminaciju, nužna je brza reakcija. Prvi korak je uklanjanje najzagađenijih delova hrane, posebno onih vidljivo zahvaćenih plesni. Međutim, u praksi je često kontaminirana cela serija, čak i bez vidljivih znakova.

Tada se koriste dodaci hrani koji vezuju mikotoksine i smanjuju njihovu apsorpciju u probavnom sistemu. Paralelno je važno podržati organizam životinja, naročito funkciju jetre i imunološki sistem, pravilno izbalansiranom ishranom.

Kontinuirano praćenje stada takođe je ključno - pad proizvodnje, problemi sa plodnošću ili zdravljem mogu upućivati upravo na problem sa kvalitetom hrane. Najveći problem mikotoksina nisu nagli gubici, već dugoročne, teško uočljive štete. Smanjena mlečnost, lošija iskorišćenost hrane i problemi sa reprodukcijom direktno utiču na ekonomiku proizvodnje.

U praksi to znači da je ulaganje u prevenciju, kvalitetnu pripremu silaže, pravilno skladištenje i laboratorijske analize znatno isplativije od saniranja posledica. U današnjim tržišnim uslovima kontrola kvaliteta stočne hrane, uključujući rizik od mikotoksina, postaje jedan od ključnih elemenata uspešnog i profitabilnog upravljanja mlečnim gazdinstvom.

(Agroklub)