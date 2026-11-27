HITNA UPOZORENJA RHMZ-A ZA CELU SRBIJU: Noćas kiša prelazi u sneg, u nekim krajevima vejavica i nanosi - evo kakvo vreme čeka Beograd
SRBIJU u naredna dva dana očekuju obilnije padavine, dok će pojedine delove zemlje pogoditi i olujni udari vetra, zbog čega je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao niz upozorenja.
U istočnom, južnom i zapadnom delu Srbije u subotu će na snazi biti narandžasti meteoalarm, dok će u Beogradu, Šumadiji i Pomoravlju biti aktiviran žuti stepen upozorenja.
Upozorenje na obilne padavine (od 27. do 29. novembra)
Večeras će se na jugu i jugoistoku Srbije kiša intenzivirati, a padavinska zona će se tokom noći ka suboti proširiti na sve krajeve južnije od Save i Dunava. Na ovom području do nedelje ujutro očekuje se od 30 do 50 milimetara padavina, a lokalno i više.
U Beogradu se prognozira od 10 do 20 milimetara kiše, što je ispod upozoravajućih nivoa, dok će u Vojvodini kiša biti slabija i sa dužim prekidima, uz količinu padavina ispod 10 milimetara.
Upozorenje na sneg i formiranje snežnog pokrivača (od 27. do 29. novembra)
Na zapadu i jugozapadu zemlje kiša će tokom noći ka suboti preći u sneg – najpre u planinskim predelima, a do jutra i u nizijama. U ostalim krajevima južno od Save i Dunava sneg će, uz pad temperature, početi da pada u subotu tokom dana. Biće povremeno jakog intenziteta, što će usloviti smanjenu vidljivost i otežane uslove u saobraćaju.
Usled nagomilavanja vlažnog snega, u subotu posle podne i uveče očekuje se dodatno pogoršanje stanja na putevima, kao i mogući poremećaji u funkcionisanju elektroenergetskih prenosnih i distributivnih sistema.
Prema prognozi, u nižim predelima formiraće se snežni pokrivač visine od 5 do 20 centimetara, u brdskim od 20 do 30, dok se na planinama očekuje i preko 30 centimetara novog snega za 24 sata. U nedelju ujutro i pre podne intenzitet snega će značajno oslabiti, a sredinom dana padavine će potpuno prestati.
Na području Beograda u narednih 48 sati pretežno će padati kiša, uz kratkotrajnu susnežicu uglavnom u višim delovima grada, dok se upozorenje na sneg odnosi na predele južnije od prestonice. Kiša neće preći u sneg ni u većem delu doline Velike Morave, kao ni u Vojvodini.
Upozorenje na snežnu vejavicu i nanose (28. i 29. novembar)
U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije u subotu posle podne i uveče očekuje se pojačanje severnog, severoistočnog i istočnog vetra, uz snežnu vejavicu i stvaranje snežnih nanosa.
Vetar će biti najjači u noći između subote i nedelje u oblasti Homoljskih planina i u drugim planinskim oblastima na istoku zemlje, gde se prognoziraju olujni udari od 20 do 25 metara u sekundi, navodi se na sajtu RHMZ-a.
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