SRBIJU u naredna dva dana očekuju obilnije padavine, dok će pojedine delove zemlje pogoditi i olujni udari vetra, zbog čega je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao niz upozorenja.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ MILIJANA ĐOKANOVIĆ/bs

U istočnom, južnom i zapadnom delu Srbije u subotu će na snazi biti narandžasti meteoalarm, dok će u Beogradu, Šumadiji i Pomoravlju biti aktiviran žuti stepen upozorenja.

Upozorenje na obilne padavine (od 27. do 29. novembra)

Večeras će se na jugu i jugoistoku Srbije kiša intenzivirati, a padavinska zona će se tokom noći ka suboti proširiti na sve krajeve južnije od Save i Dunava. Na ovom području do nedelje ujutro očekuje se od 30 do 50 milimetara padavina, a lokalno i više.

U Beogradu se prognozira od 10 do 20 milimetara kiše, što je ispod upozoravajućih nivoa, dok će u Vojvodini kiša biti slabija i sa dužim prekidima, uz količinu padavina ispod 10 milimetara.

Upozorenje na sneg i formiranje snežnog pokrivača (od 27. do 29. novembra)

Na zapadu i jugozapadu zemlje kiša će tokom noći ka suboti preći u sneg – najpre u planinskim predelima, a do jutra i u nizijama. U ostalim krajevima južno od Save i Dunava sneg će, uz pad temperature, početi da pada u subotu tokom dana. Biće povremeno jakog intenziteta, što će usloviti smanjenu vidljivost i otežane uslove u saobraćaju.

Usled nagomilavanja vlažnog snega, u subotu posle podne i uveče očekuje se dodatno pogoršanje stanja na putevima, kao i mogući poremećaji u funkcionisanju elektroenergetskih prenosnih i distributivnih sistema.

Prema prognozi, u nižim predelima formiraće se snežni pokrivač visine od 5 do 20 centimetara, u brdskim od 20 do 30, dok se na planinama očekuje i preko 30 centimetara novog snega za 24 sata. U nedelju ujutro i pre podne intenzitet snega će značajno oslabiti, a sredinom dana padavine će potpuno prestati.

Na području Beograda u narednih 48 sati pretežno će padati kiša, uz kratkotrajnu susnežicu uglavnom u višim delovima grada, dok se upozorenje na sneg odnosi na predele južnije od prestonice. Kiša neće preći u sneg ni u većem delu doline Velike Morave, kao ni u Vojvodini.

Upozorenje na snežnu vejavicu i nanose (28. i 29. novembar)

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije u subotu posle podne i uveče očekuje se pojačanje severnog, severoistočnog i istočnog vetra, uz snežnu vejavicu i stvaranje snežnih nanosa.

Vetar će biti najjači u noći između subote i nedelje u oblasti Homoljskih planina i u drugim planinskim oblastima na istoku zemlje, gde se prognoziraju olujni udari od 20 do 25 metara u sekundi, navodi se na sajtu RHMZ-a.