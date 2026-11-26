Pitsburg stilersi su u sredu otpustili iskusnog kvoterbeka Erona Rodžersa, nedugo nakon što je on javno saopštio da više ne namerava da nastupa za ekipu. Gostujući u emisiji „The Pat McAfee Show“, Rodžers je izneo niz ozbiljnih optužbi na račun glavnog trenera Majka Mekartija, uključujući tvrdnje da je jednom zaspao tokom timskog sastanka.

Terence Lewis/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

S obzirom na to da je odluka doneta nakon isteka roka za razmenu igrača u NFL-u, Rodžers će najpre biti dostupan ostalim klubovima putem vejver sistema. Ukoliko nijedna ekipa ne pokaže interesovanje za njegovo angažovanje, postaće slobodan igrač i moći će samostalno da bira novu sredinu.

- Ta priča je završena - poručio je Rodžers govoreći o svom periodu u Pitsburgu.

Kvoterbek je otkrio da je za odluku o preseljenju na klupu saznao od saigrača Peta Frajermuta, a ne direktno od trenera Mekartija. Prema njegovim rečima, saopšteno mu je da će Mejson Rudolf dobiti prednost i da neće biti u sastavu za utakmicu protiv Denver Bronkosa u petak.

Rodžers tvrdi da mu Mekarti do tog trenutka nije lično saopštio odluku. Njegov agent je, kako je naveo, već stupio u kontakt sa generalnim menadžerom kluba Omarom Kanom.

Posebnu pažnju izazvale su Rodžersove tvrdnje o ponašanju glavnog trenera tokom sastanaka. Istakao je da su njih dvojica u prethodna dva dana imali duge razgovore, ali da tokom njih nije bilo reči o njegovom izostavljanju iz startne postave.

Prema Rodžersovom opisu, problemi sa Mekartijem traju još od pripremnog perioda. Kao jedan od primera naveo je sastanak kvoterbekova prošle srede, kada je trener, kako tvrdi, zakasnio, a zatim nekoliko puta zaspao tokom razgovora.

Rodžers je ispričao da je Mekarti počeo da hrče svega desetak minuta nakon dolaska, probudio se uz buku koju je napravio papirima, a nedugo zatim ponovo zaspao. Nekoliko minuta kasnije, navodno je napustio prostoriju kao da se ništa nije dogodilo.

Mekarti je kasnije istog dana odgovorio na optužbe, ocenivši da je reč o različitim viđenjima događaja. Govoreći o poluvremenu utakmice protiv Filadelfije, koju su Stilersi izgubili rezultatom 19:16, priznao je da je atmosfera bila veoma emotivna, ali nije potvrdio Rodžersovu verziju događaja.

Rodžers je, između ostalog, ispričao da je trener na poluvremenu, dok su igrači bili podeljeni između ofanzivnog i defanzivnog dela ekipe, završio obraćanje uz povik svom bivšem timu, „Jedan, dva, tri – Pekersi“, što je izazvalo nevericu među igračima.

Prema njegovim rečima, takav potez dodatno je narušio odnos unutar svlačionice. Pojedini izvori iz NFL-a potvrdili su za ESPN Rodžersovu verziju događaja, dok je jedan od njih kratko poručio da je sve što je kvoterbek izneo tačno.

Iskusni igrač je naveo i da je više puta pokušao da ukaže Mekartiju na probleme u njegovom radu. Tvrdio je da trener nije pokazivao dovoljno interesovanja za odbrambeni deo ekipe, kao i da nije redovno pratio snimke utakmica i analizirao protivnike.

Rodžers je posebno kritikovao činjenicu da je Mekarti, prema njegovim rečima, utorkom govorio kako još nije pogledao snimke prethodne utakmice, iako je meč bio odigran u nedelju. Smatra da takav pristup pokazuje nedostatak profesionalizma i nepoštovanje prema igračima čije karijere zavise od pripreme stručnog štaba.

Kvoterbek je otkrio i da je o ovim problemima razgovarao sa trenerom još tokom priprema, ali i da su drugi članovi ekipe pokušavali da mu skrenu pažnju na isto ponašanje. Ipak, tvrdi da Mekarti na kritike nije reagovao konstruktivno, već se ljutio na one koji su ih iznosili.

Rodžers je u razgovoru istakao da je upravo on podržao Mekartijevu kandidaturu za mesto glavnog trenera Pitsburga i preporučio ga generalnom menadžeru Kanu. Zbog toga je, kako kaže, posebno razočaran razvojem situacije.

Dodao je da je upoznat i sa problemima koji su pratili Mekartijev rad tokom njegovog mandata u Grin Bej pekersima i Dalas kaubojsima, tvrdeći da su se slične situacije ponavljale i u prethodnim sredinama.

Uprkos sukobu sa trenerom i načinu na koji se završava njegova epizoda u Pitsburgu, Rodžers nije krio da za klub i saigrače nosi lepe uspomene. Posebno je zahvalio legendarnom Majku Tomlinu, ističući da mu je prethodne godine pomogao da ponovo pronađe zadovoljstvo u igranju fudbala.

Naglasio je da je tokom boravka u timu ostvario bliska prijateljstva i stekao veliko poštovanje prema veteranskim liderima poput Kamerona Hejvorda, Tija Džej Vata, Džejlena Remzija i Di Keja Metkafa.

Ipak, smatra da je upravo činjenica da je Pitsburg imao veliki broj iskusnih igrača sa sopstvenim stavovima predstavljala dodatni izazov za novog trenera.

Tako se završava saradnja koja je, uprkos velikim očekivanjima, prerasla u ozbiljan sukob između jednog od najiskusnijih kvoterbekova lige i stručnog štaba Pitsburga.