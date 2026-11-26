ODBAČENA PRIJAVA PROTIV VUJKA! "Nije član Crvene zvezde, a ni Saveza"
Vladimir Jovandić i Marko Sekulić, sudije utakmice ženske rukometne Arkus lige između Crvene zvezde i Bora, prijavile su predsednika Crvene zvezde Milana Vujka za fizički napad u svlačionici, međutim direktor lige Vladimir Knežić odbacio je prijavu za pokretanje disciplinskog postupka protiv prvog čoveka crveno-belih.
U svom saopštenju direktor lige je odbacio prijavu protiv Vujka, pod navodima da on nije član Crvene zvezde, a ni Srpskog rukometnog saveza, iako je na zvaničnom sajtu SRS naveden kao potpredsednik.
- Rukometni sudija Vladimir Jovandić i delegat Jovan Popadić su dana 12.11.2026. godine podneli disciplinske prijave za pokretanje disciplinskog postupka protiv predsednika Crvene zvezde Milana Vujka, u vezi njegovog ponašanja na utakmici 3. kola ARKUS lige između Crvene zvezde i Bora, koja je odigrana 11.11.2026. godine u Beogradu. Navode iz prijava za pokretanje disciplinskog postupka, svojim izjavama-svedočenjima, potvrdile su sudije Marko Sekulić, odnosno Vladimir Jovandić. Po prispeću prijave za pokretanje disciplinskog postupka, direktor lige je, uvidom u knjigu članova, utvrdio da Milan Vujko nije član Crvena zvezda, niti Srpskog rukometnog saveza, te da prema odredbama člana 28. Statuta Srpskog rukometnog saveza ne može disciplinski odgovarati i biti kažnjen, pa je u skladu sa odredbama člana 88. stav 2, tačke 1. i 7. Disciplinskog pravilnika RSS doneo odluku kao u izreci. Direktor je ovo rešenje o odbacivanju prijave doneo bez održavanja rasprave i prethodnog saslušanja, jer je utvrdio da ne postoje uslovi za pokretanje disciplinskog postupka", navodi se u saopštenju Vladimira Knežića.
Inače, ovaj susret obeležio je još jedan incident u kome su učestvovale Jelena Agbaba i Sara Garović, koje su se potukle na terenu. To se na kraju završilo crvenim, odnosnim plavim kartonima.
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