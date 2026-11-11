RADNO VREME NA DAN PRIMIRJA: Evo kako danas rade dežurne prodavnice, a kako pijace u Beogradu

DEŽURNE prodavnice u Beogradu danas, na državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu, radiće najmanje od 9 do 12 sati, dok će sve pijace u sistemu JKP ''Beogradske pijace'' raditi po uobičajenom rasporedu, saopštili su Gradski sekretarijat za privredu i to gradsko preduzeće.

Foto: I. Marinković

Danas dežurni objekti sa pretežno prehrambenom robom, među kojima su hipermarketi, supermarketi i mini-marketi, radiće najmanje od 9 do 18 sati, saopštio je sekretarijat.

Danas, na dan praznika, ista pravila važe za radno vreme od 9 do 12 sati, a radnje u kojima se prodaje pretežno neprehrambena roba, kao i posebni trgovinski objekti, mogu da ostanu zatvorene.

Sve prodavnice i zanatske radnje mogu, po sopstvenoj odluci, da rade i duže od navedenog vremena, a svi objekti koji rade za praznik bili su dužni da raspored, početak i kraj radnog vremena istaknu na vidnom mestu najmanje tri dana unapred.

Benzinske pumpe na državnim putevima prvog i drugog reda i opštinskim putevima u Beogradu radiće danas tokom celog dana, a ostale pumpe u gradu najmanje od 6 do 20 sati. Kako je saopšteno, beogradske pijace danas će raditi uobičajeno.

Zelene pijace radiće od 6 do 19 sati, pijaca ''Palilula'' od 7 do 21, pijaca cveća ''Krnjača'' i buvljak na Miljakovcu od 8 do 19, a pijaca ''Dušanovac'' od 19 do 6 sati.

Garaže i parkinzi pijaca radiće po ustaljenom režimu na Paliluli, Zemunu, Starom Merkatoru i Đermu tokom celog dana, na Zelenom vencu i Banjici od 6 do 21 sat, na Beogradskom buvljaku od 6 do 21, a na Dušanovcu od 8 do 19 sati.

Veletržnica Beograd će danas raditi 24 časa.

(Tanjug)

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