Društvo

STANJE NA PUTEVIMA U SRBIJI: Obratite pažnju na ovoj deonici zbog odrona, na granicama kilometarske kolone teretnjaka

Д.К.

11. 11. 2026. u 07:23

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PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.00 časova, nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju na izlazu na Batrovcima tri sata, a na Šidu četiri sata.

СТАЊЕ НА ПУТЕВИМА У СРБИЈИ: Обратите пажњу на овој деоници због одрона, на границама километарске колоне теретњака

Foto: Unsplash/Hasny Photojournalist

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema podacima Zimske službe JP „Putevi Srbije“ 2026/27. u 5.11 časova, najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni i nema snega, kao i državni putevi II i putni pravci III prioriteta održavanja.

U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, na većini putnih pravaca, a najviše ih ima na putu I B -34 (Đerdapska klisura), na putu II A -217 deonica Sokobanja-Knjaževac (Bovanska klisura), na putu II A -221 deonica Knjaževac-Kalna (klisura Korenatac), i na putu II A -222 deonica Kalna-Jabučko Ravnište, koji se redovno čiste.

(Tanjug)

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