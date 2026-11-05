ZLATNE DIPLOME I INDEKSI: Prijave na Građevinskom fakultetu do 19. novembra

BANKA Poštanska štedionica odbacila je večeras kao neistinite, neosnovane i krajnje neodgovorne tvrdnje Nemanje Šarovića da je banka "kaput" i da će da "ode", navodeći da je objavljivanje ovakvih poruka, bez i jednog priloženog dokaza, nedopustivo uznemiravanje klijenata i narušavanje ugleda te institucije, kao i da banka posluje stabilno.