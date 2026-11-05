Društvo

ZLATNE DIPLOME I INDEKSI: Prijave na Građevinskom fakultetu do 19. novembra

Branka Borisavljević

05. 11. 2026. u 15:42

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GRAĐEVINSKI fakultet pozvao je građevinske i geodetske inženjere koji su diplomirali 1976. godine da se prijave radi dodele Zlatne diplome.

ЗЛАТНЕ ДИПЛОМЕ И ИНДЕКСИ: Пријаве на Грађевинском факултету до 19. новембра

foto: Novosti

Takođe, generaciji brucoša iz školske 1976/77. godine biće dodeljeni zlatni indeksi.

Prijave se mogu podneti do 19. nopvembra, a dodela zlatnih diploma i indeska zakazano je na Dan fakulteta 3. decembra u 13 časova u Svečanoj sali.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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