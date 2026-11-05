RADNO VREME ZA PRAZNIK U BEOGRADU: Evo kako će prodavnice raditi za Dan primirja

FIRME koje obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji Beograda, prema odluci o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji Beograda kojom se uređuje radno vreme trgovinskih formata i zanatskih objekata na Dan primirja u Prvom svetskom ratu, imaju poseban raspored rada, saopštio je Gradski sekretarijat za privredu.

Foto: Profimedija/stock&people/Rolf Poss

Shodno tome u utorak 10. novembra, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana, hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i drugo, moraju da rade najmanje u vremenu od 09 do 18 sati. U sredu 11. novembra kada se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 09 do 12 sati a istog dana, nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana, i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Benzinske pumpe u vreme državnog praznika, na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda, rade od 00 do 24 sata, a ostale benzinske pumpe u gradu najmanje od 06 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti u dane državnih praznika mogu biti otvoreni i raditi duže od pomenutog radnog vremena, navedeno je u saopštenju.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.