Društvo

OGLASILA SE ER SRBIJA NAKON DOJAVE O BOMBI: Bezbednosna pretnja ocenjena kao neosnovana

Novosti online

05. 11. 2026. u 15:42

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NACIONALNA avio kompanija Er Srbija objavila je danas da je dojava o bombi na njenom letu na relaciji Beograd - Bukurešt ocenjena kao neosnovana, nakon čega je vazduhoplov vraćen u redovan operativni režim.

ОГЛАСИЛА СЕ ЕР СРБИЈА НАКОН ДОЈАВЕ О БОМБИ: Безбедносна претња оцењена као неоснована

IMAGO / imago stock&people / Profimedia

"Nakon izvršenih provera, bezbednosna pretnja ocenjena je kao neosnovana, nakon čega je vazduhoplov vraćen u redovan operativni režim", navedeno je u saopštenju Er Srbije.

Nadležnim službama Aerodroma Bukurešt danas je, tokom realizacije leta JU102 na relaciji Beograd - Bukurešt, stigla dojava o bombi, a avion je bezbedno sleteo na aerodrom, saopštila je ranije Er Srbija.

Kako je navedeno, postupanje su, po sletanju aviona, preuzele nadležne rumunske službe, koje sprovode procedure u skladu sa važećim bezbednosnim protokolima.

Najmanje 18 letova širom Evrope bilo je pogođeno danas dojavama o bombi, preneo je BBC.

(Tanjug)

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