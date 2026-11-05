Društvo

ŠKOLA U KALUPU: Učeni da ne štrče, da je prosečnost siguran izbor

Branka Borisavljević

05. 11. 2026. u 12:03

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UMESTO da ih podstiče da postavljaju pitanja, povezuju činjenice i razmišljaju svojom glavom, škola od učenika često traži da što vernije ponove ono što su čuli na času. Dok se nastavni planovi popunjavaju, a lekcije nižu jedna za drugom, sve manje prostora ostaje za ono najvažnije - da deca naučeno razumeju i umeju da primene.

ШКОЛА У КАЛУПУ: Учени да не штрче, да је просечност сигуран избор

Foto: N. Živanović

U školama se i dalje često vrednuje sposobnost reprodukcije, a premalo samostalno mišljenje, radoznalost i praktična primena znanja. U takvom sistemu prosečnost postaje siguran izbor. Učenik koji nauči lekciju i ponovi je pred nastavnikom uglavnom je ispunio očekivanja. Onaj koji postavlja dodatna pitanja, pokušava da pronađe drugačije rešenje ili povezuje gradivo sa stvarnim životom, ne dobija uvek priliku da pokaže koliko zaista može.

Činjenice, pojmovi i osnovne definicije jesu neophodni za učenje. Ali, pamćenje ne može da postane cilj samo po sebi, već polazna tačka za razumevanje. Nije realno očekivati da će učenici različitog uzrasta, interesovanja i sposobnosti jednako dugo održavati pažnju slušajući neprekidno izlaganje 45 minuta. To ne znači da svaki čas mora da bude predstava, igra ili zabava, već da nastavnik mora da pronađe način da učenike aktivno uključi u proces učenja.

Ipak, nije pošteno celokupan problem prebaciti na nastavnike, od kojih se očekuje da obrade obimno gradivo, ocenjuju veliki broj učenika, vode administraciju i istovremeno motivišu decu koja su navikla na brze sadržaje i neprekidne digitalne podsticaje. Kreativna nastava zahteva pripremu, vreme, podršku i mogućnost da se sa učenicima radi drugačije. Ako je uspeh nastavnika prvenstveno vezan za to da li je realizovao plan i program, a manje za to da li su učenici naučili da razmišljaju, teško je očekivati da će se praksa brzo promeniti.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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