Društvo

SNEG ĆE PADATI U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Vremenska prognoza za ponedeljak, 2. novembar

В.Н.

02. 11. 2026. u 06:59

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VREME će danas biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom.

СНЕГ ЋЕ ПАДАТИ У ОВИМ ДЕЛОВИМА СРБИЈЕ: Временска прогноза за понедељак, 2. новембар

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ MILIJANA ĐOKANOVIĆ/bs

Na visokim planinama sa snegom, a više padavina očekuje se na području Borskog okruga.

Prema navodima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vetar slab i umeren, u Podunavlju, Braničevu, kao i planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni.

Najviša temperatura od 9 do 12 °S.

U nastavku sedmice zadržaće se oblačno sa kišom i hladno, na visokim planinama i sa snegom, a najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 7 do 12 °S.

Od četvrtka promena vremena, očekuje se prestanak padavina

U četvrtak prestanak padavina, od petka i delimično razvedravanje pa se očekuju hladna jutra sa slabim prizemnim mrazem, a dnevne temperature će biti u manjem porastu.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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