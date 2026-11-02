SNEG ĆE PADATI U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Vremenska prognoza za ponedeljak, 2. novembar
VREME će danas biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom.
Na visokim planinama sa snegom, a više padavina očekuje se na području Borskog okruga.
Prema navodima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vetar slab i umeren, u Podunavlju, Braničevu, kao i planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni.
Najviša temperatura od 9 do 12 °S.
U nastavku sedmice zadržaće se oblačno sa kišom i hladno, na visokim planinama i sa snegom, a najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 7 do 12 °S.
Od četvrtka promena vremena, očekuje se prestanak padavina
U četvrtak prestanak padavina, od petka i delimično razvedravanje pa se očekuju hladna jutra sa slabim prizemnim mrazem, a dnevne temperature će biti u manjem porastu.
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