EL NINJO JE REKORDNO JAK! Upozrenje meteorologa, ovo menja sliku vremena u Srbiji

POČETAK novembra 2026. donosi oblačno vreme, kišu i sneg na planinama, a krajem meseca očekuje se drastičan pad temperature i prvi sneg u nižim predelima, rekao je meteorolog Ivan Ristić.

Foto: tanjug AP Photo/George Walker IV, File

Novembar mesec u Srbiji otvara kapiju hladnog vazduha. Stižu nam jake kiše, mraz i prvi sneg u nižim krajevima zemlje.

Rekordni El Ninjo i rano cepanje polarnog vrtloga menjaju sliku vremena, upozorio je u svojoj prognozi za Informer meteorolog Ivan Ristić.

- Na planeti se trenutno dešava dosta neobičnih pojava kada je meteorologija u pitanju. El Ninjo nikada nije bio jači – u pojedinim delovima Pacifičkog okeana temperature vode su prešle 8 stepeni celzijusove skale. To je blokiralo Atlantik, pa topliji vazduh ne može da stigne do nas. Istovremeno je došlo do cepanja polarnog vrtloga u stratosferi. Nikada nije zabeleženo da je ovako rano došlo do njegovog cepanja, što omugućava prodor hladnog vazduha iz Rusije. To su dva rekordna fenomena na planeti Zemlji. Inače, vremenske prilike kod nas su još uvek u granicama normale, s obzirom na to šta se sve dešava širom planete - rekao je Ristić.

Početak novembra

Novembar će u našoj zemlji početi oblačno, sa kišom i pod uticajem visinskog ciklona sa severoistoka Evrope – takozvane "kapije hladnog vazduha" – koja donosi kišu, a na višim planinama sneg.

- Prvog novembra sneg može padati i na nižim planinama, poput Zlatibora i u Zlatiborskom okrugu, na oko 1.000 metara nadmorske visine. Zbog priliva toplijeg vazduha sa istoka, sneg će oko podneva na nižim planinama preći u kišu, dok će na visokim planinama, kao što su Golija i Kopaonik, padati uglavnom sneg, uz formiranje i povećanje snežnog pokrivača - kazao je meteorolog.

U centralnim i južnim predelima naše zemlje, Ristić najavljuje obilne padavine uz ujednačene temperature.

- U nižim predelima očekuje se kiša. Na severu Srbije pašće od 10 do 15 mm kiše, dok južnije od Save i Dunava – u centralnoj i južnoj Srbiji – može pasti od 60 do 70 mm po kvadratnom metru. U naredna tri do četiri dana u tim krajevima može pasti celokupna mesečna količina padavina. Temperature će biti bez većih oscilacija tokom dana: jutarnje će se kretati između 7 i 12 stepeni Celzijusove skale, a dnevne će biti vrlo slične. Razlog tome je izuzetno gust oblačni sloj koji se prostire od površine Zemlje sve do vrha troposfere, pa su razlike između dnevnih i noćnih temperatura minimalne - napominje.

Česta naoblačenja i povremena susnežica

Od 1. do 5. novembra biće oblačno, povremeno sa padavinama – kišom u nižim i snegom u višim predelima. Susnežica i sneg su u pojedinim danima mogući i na nešto nižim planinama (oko 1.000 metara visine). To se očekuje u nedelju pre podne, kao i u utorak i sredu popodne, kaže Ristić.

Foto: privatna arhiva

Do kratkotrajne stabilizacije vremena doći će 5. novembra, kada nas očekuju vedriji dani, ali i hladna jutra sa mrazom.

- Prestanak padavina i kraća stabilizacija vremena počeće u četvrtak, 5. novembra. Stabilnije vreme potrajaće tri do četiri dana, ali će jutra biti izuzetno hladna. Jutarnje temperature kretće se između 0 i 5 stepeni, s tim što u mnogim mestima temperatura može pasti ispod nule, uz pojavu slabog mraza (i do -3 stepena u nižim predelima). Temperatura oko nule očekuje se i u urbanijim sredinama u okolini Beograda, pa se savetuje zaštita i unošenje osetljivog saksijskog cveća - najavljuje meteorolog Ivan Ristić.

Stabilizacija vremena trajaće do 9. novembra.

- Od 10. novembra ulazimo u promenljiviji, ali topliji period. Jutarnje temperature biće između 5 i 10 stepeni (što je nešto više u odnosu na kraj prve dekade), dok će se maksimalne dnevne kretati između 12 i 16 stepeni. Očekuju se prolazna naoblačenja povremeno sa kišom, a na višim planinama sa susnežicom i snegom - ističe on u najnovijoj prognozi.

Tmurno, hladno i maglovito vreme

Sredinom i početkom treće dekade novembra, najavljeno je tmurno, hladno i maglovito vreme, navodi Ristić.

- Krajem druge i početkom treće dekade očekuje se pojava magle. Vreme će biti suvo, ali tmurno, hladno i maglovito. Maksimalne dnevne temperature biće između 8 i 12 stepeni, dok će se jutarnje kretati od 2 do 6 stepeni - kazao je.

Krajem novembra i na samom početku decembra, Ristić najavljuje prodor hladnog talasa i prvi sneg u nižim krajevima Srbije.

- Krajem treće dekade očekuje se jače zahlađenje, kao i prve snežne pahulje u nižim predelima. Na samom kraju novembra i početkom decembra doći će do prodora hladnog vazduha sa severoistoka. Dnevne temperature tada će iznositi između 3 i 6 stepeni, dok će se minimalne jutarnje kretati oko 0 stepeni - poručio je Ivan Ristić.

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