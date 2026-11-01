Društvo

STIGLA ZIMA U SRBIJU! Drastičan pad temperature i pljuskovi — na planinama veje sneg!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2026. u 00:00

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REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

СТИГЛА ЗИМА У СРБИЈУ! Драстичан пад температуре и пљускови — на планинама веје снег!

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

VREME U SRBIJI

Oblačno i hladno, povremeno sa kišom, a veća količina padavina očekuje se na jugoistoku i istoku Srbije. Prema prognozi, u planinskim predelima, iznad 1.500 metara nadmorske visine, padaće sneg.

Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od 5 do 10 stepeni.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni.

Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od 6 do 8 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

U prvoj polovini sedmice biće oblačno sa kišom i hladno, na planinama i sa snegom, a dnevna temperatura biće u intervalu od 7 do 12 stepeni.

Veća količina padavina očekuje se u utorak, 3. novembra, u predelima južno od Save i Dunava, a posebno u delovima jugozapadne, centralne i istočne Srbije gde se očekuje da padne između 20 i 35 mm za 12 sati.

U četvrtak prestanak padavina, a od petka i delimično razvedravanje pa se očekuju hladna jutra, u prizemlju slab prizemni mraz, ali i manji porast dnevnih temperatura.

(sputnikportal.rs)

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