ČUBRILO ZABRINUO SVOJOM PROGNOZOM: Obilne padavine i neobični signali koji mogu nagovestiti kakva će biti zima

USRBIJI će danas (31. oktobra) biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom ili sipećom kišom. Padavine će biti češće posle podne i uveče, dok će vetar biti slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni.

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Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u planinskim predelima na jugozapadu i jugu Srbije od sredine dana kiša će preći u susnežicu i sneg. Uveče i tokom noći ka nedelji u planinskim predelima jugozapadne Srbije doći će do zadržavanja i stvaranja snežnog pokrivača.

Najviša dnevna temperatura biće od 9 do 14 stepeni.

Narednih dana temperature malo ispod proseka uz čestu pojavu kiše

Do četvrtka (5. novembra 2026. godine) očekuje se oblačno, hladno i kišovito vreme. U planinskim predelima padaće kiša i sneg, koji će u utorak (3. novembra) u jugozapadnoj Srbiji kratkotrajno biti intenzivniji.

Dnevne temperature kretaće se od 8 do 12 stepeni. Nakon 5. novembra očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Marko Čubrilo najavljuje obilne padavine, moguć i sneg na 800 metara

Meteorolog Marko Čubrilo najavljuje da se od nedelje do naredne srede očekuje uticaj sekundarnog ciklona koji bi se razvio pred obalom Tunisa, a zatim se preko Sicilije i južne Italije kretao ka Grčkoj.

Prema njegovoj prognozi, zbog ovakve putanje ciklona obilne kiše zahvatile bi veći deo Srbije, Crnu Goru, istočnu Hrvatsku i istočnu Bosnu i Hercegovinu, gde se očekuje od 20 do 80 milimetara padavina, a lokalno i oko 100 milimetara.

Uz dalji priliv hladnog vazduha, temperature bi bile znatno ispod proseka i uglavnom bi se kretale od 4 do 11 stepeni Celzijusa. Snežna granica spustila bi se na oko 800 metara nadmorske visine, dok je na više od 900 metara moguć obilniji sneg.

Duvaće umeren i jak severni i severoistočni vetar, dok će se duž Jadrana širiti bura.

Od četvrtka se očekuje stabilnije, ali i dalje hladno vreme. Jutarnje temperature kretaće se od minus 4 do 3 stepena, a najviše dnevne od 5 do 12 stepeni Celzijusa.

Slabljenje zapadnih vetrova moglo bi da utiče na zimu

Čubrilo navodi da je sve izvesnije slabljenje zapadnih vetrova na 10 hPa, dok je oko 11. novembra vrlo verovatno i njihovo kratkotrajno okretanje na istočne.

Od polovine novembra zapadni vetrovi polako bi jačali, dok bi početkom decembra mogli biti znatno jači od proseka.

Meteorolog smatra da ovako rano u sezoni to verovatno neće imati velike posledice na sinoptiku troposfere, ali da neobično rano slabljenje zapadnih vetrova i narušavanje stabilnosti polarnog vrtloga mogu biti veoma značajni za predstojeću zimu, posebno za njen drugi deo.

Narednih dana očekuje se sve hladnije vreme, a od nedelje do naredne srede moguće su obilnije padavine.

(Alo)

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