OD 1. NOVEMBRA OBAVEZNE ZIMSKE GUME: Kako vozači treba da se pripreme za zimsku sezonu

IAKO su vremenski uslovi još povoljni za vožnju, vozači u Srbiji trebalo bi na vreme da pripreme automobile za zimu. Promena pneumatika nije jedina obaveza koju donosi predstojeća sezona, a nepoštovanje propisa može skupo da košta.

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Od 1. novembra do 1. aprila upotreba zimskih pneumatika je obavezna kada na kolovozu ima snega, leda ili poledice, posećaju iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS). Vozačima se savetuje da iskoriste povoljne vremenske uslove i na vreme pripreme vozila za zimske uslove vožnje.

Jovica Mitić iz AMSS-a ukazao je za Tanjug da se, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, u navedenom periodu moraju imati sva četiri zimska pneumatika, a ne samo oni na pogonskim točkovima.

KADA SU ZIMSKE GUME OBAVEZNE I KOLIKA JE MINIMALNA DUBINA ŠARE

Zimski pneumatici obavezni su od 1. novembra do 1. aprila kada na putu ima snega, leda ili poledice. Dubina šare mora da bude najmanje četiri milimetra.

Mitić je upozorio da i bez snežnih padavina niske temperature mogu dovesti do stvaranja poledice i klizavog kolovoza. Zbog toga se preporučuje upotreba zimskih guma i kada nema snega, naročito pri temperaturama nižim od sedam stepeni Celzijusa.

Pored standardne obavezne opreme - rezervnog točka, sajle za vuču, reflektujućeg prsluka, sigurnosnog trougla i kompleta prve pomoći - vozači bi trebalo da obezbede i lance za sneg ili druge uređaje za povećanje trakcije. Oni su neophodni za vožnju van naseljenih mesta u zimskim uslovima.

ZAŠTO ZIMSKE GUME TREBA POSTAVITI NA SVA ČETIRI TOČKA

Prilikom zamene pneumatika važno je da zimske gume budu postavljene na sva četiri točka, a ne samo na jednu osovinu.

Ako se zimski pneumatici postave samo na prednje točkove, vozilo može da proklizava i zanosi u krivinama. S druge strane, ako su zimske gume samo na zadnjoj osovini, prednji točkovi mogu da izgube trakciju prilikom skretanja, zbog čega automobil može da nastavi pravo umesto da promeni smer.

Dubina gazećeg sloja mora biti najmanje četiri milimetra, a šare zimskih pneumatika oblikovane su tako da smanje zadržavanje snega i rizik od akvaplaninga.

KOLIKE SU KAZNE ZA VOŽNjU BEZ ZIMSKIH GUMA

Kazne za nepoštovanje obaveze korišćenja zimskih pneumatika iznose od 10.000 do 20.000 dinara za vozače. Za preduzetnike i pravna lica kazne su znatno veće i mogu dostići 800.000 dinara.

KAKO PRAVILNO ODLOŽITI LETNjE PNEUMATIKE DO SLEDEĆE SEZONE

Nakon zamene guma važno je pravilno skladištiti letnje pneumatike kako bi ostali upotrebljivi za narednu sezonu:

Čuvajte ih u zatvorenom prostoru. Najbolji izbor su suva, mračna i dobro provetrena garaža ili podrum. Ne treba ih ostavljati na terasi ili drugom otvorenom mestu, čak ni kada su prekrivene.

Operite ih i pravilno složite. Pre skladištenja gume treba oprati i postaviti horizontalno, jednu na drugu, bez pritiska sa strane. Na njih ne treba stavljati teške predmete, jer nepravilno čuvanje može dovesti do deformacija i pukotina.

Izbegavajte ekstremne temperature. Preporučuje se temperatura između sedam i 20 stepeni Celzijusa. Pneumatike ne treba držati pored grejnih tela, na direktnoj svetlosti ili u blizini benzina, razređivača, ulja i auto-lubrikanata, čija isparenja mogu da ih oštete.

Obratite pažnju na vlažnost i provetravanje. I previše vlažan i suv vazduh mogu doprineti nastanku sitnih pukotina. Preporučena vlažnost prostorije je od 60 do 80 odsto, a provetravanje bi trebalo obavljati jednom nedeljno, odnosno najmanje jednom mesečno.

Pravilno skladištenje pomaže da se letnji pneumatici sačuvaju do naredne sezone i ponovo bezbedno koriste.

(rt.rs)

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