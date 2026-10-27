STIGLA ZVANIČNA PROGNOZA RHMZ-A ZA NOVEMBAR! Svi gledaju u ove brojke — evo šta nas čeka i koliko će biti STEPENI!
U NOVEMBRU se, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), očekuje da će temperatura vazduha u Srbiji biti nešto viša od uobičajene, dok će padavina biti u okviru višegodišnjih proseka.
Tokom prve sedmice u novembru očekuje se temperatura ispod prosečnih vrednosti za do minus dva stepena. Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha biće u intervalu od 12 do 15 stepeni. Srednja nedeljna minimalna temperatura vazduha biće u intervalu od 3 do 7 stepeni. Verovatnoća da će vrednosti biti u kategoriji "hladno" je do 60 odsto. Nedeljna količina padavina biće u granicama prosečnih vrednosti, u intervalu od 2 mm do 18 mm.
RHMZ navodi da se u Srbiji očekuje topao novembar sa srednjom temperaturom vazduha oko jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od 6 do 9 stepeni.
Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za novembar u inervalu od 11 do 14 stepeni u nižim predelima, u planinskim predelima od 5 do 10, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od 2 do 6 stepeni, a na planinama od -1 do 2 stepena.
Očekuje se da će broj mraznih dana sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od nule u nižim delovima Srbije biti do 4 do 10, a na planinama do 18 dana.
Tokom novembra se prognozira količina padavina oko višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije. Očekuje se novembarska količina padavina u nižim predelima od 40 do 70 mm, a na planinama do 80 mm. Broj dana sa padavinama se očekuje u intervalu od 9 do 12 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 17 dana.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Preporučujemo
ZIMA STIGLA U SRBIJU: RHMZ izdao novu prognozu vremena
27. 10. 2026. u 15:23
NEVEROVATNI PRIZORI, ZABELELO U OKTOBRU! Zima već stigla u region (VIDEO)
25. 10. 2026. u 12:25
(MAPE) EVO KAD SE OČEKUJU PADAVINE: Vremenska prognoza za narednih 7 dana
23. 10. 2026. u 22:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)