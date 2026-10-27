STIGLA ZVANIČNA PROGNOZA RHMZ-A ZA NOVEMBAR! Svi gledaju u ove brojke — evo šta nas čeka i koliko će biti STEPENI!

U NOVEMBRU se, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), očekuje da će temperatura vazduha u Srbiji biti nešto viša od uobičajene, dok će padavina biti u okviru višegodišnjih proseka.

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Tokom prve sedmice u novembru očekuje se temperatura ispod prosečnih vrednosti za do minus dva stepena. Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha biće u intervalu od 12 do 15 stepeni. Srednja nedeljna minimalna temperatura vazduha biće u intervalu od 3 do 7 stepeni. Verovatnoća da će vrednosti biti u kategoriji "hladno" je do 60 odsto. Nedeljna količina padavina biće u granicama prosečnih vrednosti, u intervalu od 2 mm do 18 mm.

RHMZ navodi da se u Srbiji očekuje topao novembar sa srednjom temperaturom vazduha oko jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od 6 do 9 stepeni.

Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za novembar u inervalu od 11 do 14 stepeni u nižim predelima, u planinskim predelima od 5 do 10, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od 2 do 6 stepeni, a na planinama od -1 do 2 stepena.

Očekuje se da će broj mraznih dana sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od nule u nižim delovima Srbije biti do 4 do 10, a na planinama do 18 dana.

Tokom novembra se prognozira količina padavina oko višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije. Očekuje se novembarska količina padavina u nižim predelima od 40 do 70 mm, a na planinama do 80 mm. Broj dana sa padavinama se očekuje u intervalu od 9 do 12 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 17 dana.

(Tanjug)

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