Legalno ili na crno: Po čemu se prepoznaje licencirani priređivač igara na sreću u Srbiji

OGLAS iskoči usred skrolovanja: „Kvote veće nego bilo gde“, „Bonus 300 odsto bez uslova“, „Isplata za pet minuta“.

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Sajt izgleda uredno, logo je profesionalan, a registracija traje minut. Upravo tu počinje problem, jer na prvi pogled ništa ne odaje da iza takve ponude ne stoji neko ko ima dozvolu da u Srbiji priređuje igre na sreću.

Razlika između legalnog i nelegalnog sajta ne vidi se po dizajnu, već po podacima. Kod domaćih priređivača kao što je MrBit.rs, podaci o firmi koja stoji iza sajta treba da budu lako dostupni, a isti naziv igrač može sam da proveri u zvaničnoj evidenciji države. Za takvu proveru dovoljno je dva minuta.

Kako se tačno proverava priređivač, šta su znaci za uzbunu i zašto se igra „na crno“ ne isplati ni kada se dobije? Odgovore smo složili redom.

Ko u Srbiji daje dozvolu

Igre na sreću u Srbiji uređuje Zakon o igrama na sreću, a nadzor nad njima vodi Uprava za igre na sreću, organ u sastavu Ministarstva finansija. Ko želi da priređuje igre preko interneta, telefona ili drugih sredstava elektronske komunikacije, mora da ima odobrenje Uprave. Bez toga, ponuda nije legalna, bez obzira na to koliko sajt izgleda ozbiljno. Zakon pritom razlikuje klasične igre na sreću, poput lota, koje priređuje država, i posebne igre na sreću, poput klađenja, automata i kazino igara, koje uz dozvolu ili odobrenje mogu da priređuju privatne firme.

Zakon sadrži i jednu rečenicu koju vredi zapamtiti: Republika Srbija ne garantuje za dobitke koje ostvare učesnici u igrama na sreću. Drugim rečima, sigurnost isplate zavisi isključivo od priređivača kod koga igrate, a nelegalni priređivač nije ni pod čijim nadzorom.

Prvi korak: Spisak priređivača

Uprava vodi registre priređivača i na svojoj internet stranici objavljuje „Spisak priređivača“. U smernicama Uprave za zaštitu korisnika od nelegalnog klađenja na internetu izričito se navodi da sajtovi neovlašćenih priređivača mogu izgledati profesionalno i sigurno, iako nisu pod zakonitim nadzorom, a igrači se upućuju upravo na taj spisak kada žele da provere priređivača.

Pri proveri treba gledati naziv pravnog lica, a ne samo ime brenda na sajtu. Ako firma navedena u podnožju stranice ne postoji na spisku, ili sajt uopšte ne navodi ko stoji iza njega, to je dovoljan razlog da se odustane.

Znaci koji treba da vas zabrinu

Nelegalni sajtovi se trude da izgledaju kao pravi, ali se obično odaju na nekoliko mesta:

Nigde nema podataka o firmi, adresi i broju odobrenja, ili su napisani nejasno i uopšteno.

Registracija ne traži nikakvu proveru identiteta ni godina.

Uplate su moguće samo kriptovalutama ili preko posrednika čija imena ništa ne znače.

Bonusi i kvote su toliko bolji od svih ostalih da deluju nestvarno.

Komunikacija se odvija preko Telegram ili WhatsApp grupa, a ne preko zvanične korisničke podrške.

Nijedan od ovih znakova sam po sebi nije dokaz, ali kada se pojave dva ili tri zajedno, slika je prilično jasna. Poseban oprez važi za ponude koje stižu nepozvano, u porukama ili preko profila na društvenim mrežama koji obećavaju „sigurne tikete“. Legalni priređivači nemaju potrebu da igrače love na taj način.

Šta rizikujete na nelegalnom sajtu

Najveći rizik nije gubitak uloga, već dobitak koji nikada ne stigne. Kod nelegalnog priređivača igrač nema kome da se žali: nema regulatora koji će intervenisati, a ugovor koji je prihvatio pri registraciji ponekad je pisan tako da firma može da poništi dobitak gotovo iz bilo kog razloga. Uz to, takvi sajtovi dobijaju lične podatke i podatke sa platnih kartica bez ikakve garancije kako će ih koristiti.

Država se protiv ovakvih sajtova bori na više načina. Neovlašćeno priređivanje igara na sreću može predstavljati krivično delo, za pravna lica koja priređuju igre preko interneta bez odobrenja propisane su kazne od 100.000 do dva miliona dinara, a internet provajderi su dužni da onemoguće pristup sajtovima priređivača bez dozvole Uprave.

Kome prijaviti sumnjiv sajt

Ako naiđete na sajt koji nudi igre na sreću bez dozvole, prijavu možete podneti Upravi za igre na sreću. Prijava pomaže da se takav sajt brže blokira i da manje ljudi nasedne na istu ponudu.

Ako ste već uplatili novac na sumnjiv sajt, sačuvajte sve dokaze: potvrde o uplatama, prepiske, snimke ekrana. Bez njih je kasnije gotovo nemoguće bilo šta dokazati.



Dozvola je početak, a ne garancija dobitka

To što je priređivač licenciran ne znači da će igrač dobiti, već da igra po pravilima koja neko proverava. Legalni sajtovi su pod nadzorom Uprave i moraju da provere godine igrača, a ozbiljni priređivači nude i alate kojima igrač sam postavlja ograničenja uplata i vremena igre.

Zato je pravilo jednostavno: pre prve uplate proverite spisak, a pre svake sledeće proverite sebe. Igre na sreću su zabava samo dok je budžet unapred određen i dok se ne pokušava „vraćanje“ izgubljenog. Ako primetite da igra prestaje da bude zabava, razgovarajte sa nekim kome verujete ili potražite stručnu pomoć, što pre to bolje.

18+. Igrajte odgovorno.