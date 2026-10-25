Društvo

VREME DANAS OBLAČNO I SA KIŠOM: Padaće u ovim delovima Srbije, a posle podne nam sledi promena

В.Н.

25. 10. 2026. u 07:33

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DANAS će u Srbiji biti oblačno, mestimično sa kišom.

ВРЕМЕ ДАНАС ОБЛАЧНО И СА КИШОМ: Падаће у овим деловима Србије, а после подне нам следи промена

Foto: N. Živanović

Danas u zapadnim, centralnim, jugozapadnim i južnim predelima umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje, saopštili su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U ostalim krajevima malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv. Najviša temperatura od 13 do 18 °S.

Krajem dana i tokom noći sa severozapada novo naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu uz skretanje vetra na slab i umeren severozapadni.

VREME NAREDNIH DANA

U ponedeljak na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutru i pre podne prolazno naoblačenje sa kišom premeštaće se dalje na istok, pa se posle podne i u ovim krajevima očekuje pretežno sunčano, kao i u utorak i sredu.

Povećanje oblačnosti i padavine se očekuju u drugoj polovini sledeće sedmice.

Prognozirana dnevna temperatura u većini mesta biće od 13 do 18 °S.

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