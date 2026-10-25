VREME DANAS OBLAČNO I SA KIŠOM: Padaće u ovim delovima Srbije, a posle podne nam sledi promena
DANAS će u Srbiji biti oblačno, mestimično sa kišom.
Danas u zapadnim, centralnim, jugozapadnim i južnim predelima umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje, saopštili su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U ostalim krajevima malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv. Najviša temperatura od 13 do 18 °S.
Krajem dana i tokom noći sa severozapada novo naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu uz skretanje vetra na slab i umeren severozapadni.
VREME NAREDNIH DANA
U ponedeljak na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutru i pre podne prolazno naoblačenje sa kišom premeštaće se dalje na istok, pa se posle podne i u ovim krajevima očekuje pretežno sunčano, kao i u utorak i sredu.
Povećanje oblačnosti i padavine se očekuju u drugoj polovini sledeće sedmice.
Prognozirana dnevna temperatura u većini mesta biće od 13 do 18 °S.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
DETALjNA PROGNOZA ZA NEDELjU: Evo kakvo nas vreme očekuje sutra
24. 10. 2026. u 12:23
DRŽAVA ULAŽE 66,3 MILIONA EVRA: U Srbiji se gradi i rekonstruiše 126 osnovnih škola
24. 10. 2026. u 20:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORCA VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)