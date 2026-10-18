HOROR U VOJVODINI: "Časne sestre" pozivale decu preko TikToka u park i ostavljale neobične simbole, roditelji prestrašeni

VOJVOĐANI već danima strahuju zbog osoba prerušenih u časne sestre, koje, prema navodima meštana na društvenim mrežama, uznemiravaju građane.

Foto: Printskrin Facebook

Kako se ranije već navodilo, prvo su primećene u Inđiji, potom u Jakovu, a sada su se, prema objavama na društvenim mrežama, pojavile i u Rumi.

Prema jednoj objavi na Fejsbuku, osobe obučene u odeću časnih sestara viđene su u Rumi, u blizini Zmajeve škole, nešto posle ponoći.

Autor objave upozorio je sugrađane da budu oprezni, posebno kada je reč o deci.

- Pazite svoju decu posle škole uveče a i usput se i vi pazite jer, kako kažu, vijaju ljude - istakao je autor.

Podsetimo, prethodnih dana i građani iz Inđije zabrinuli su se zbog ove pojave na ulicama.

Poslednjih dana ovom opštinom i okolnim mestima širio se strah zbog sumnjivih pojava u noćnim satima.

Zabrinuti roditelji pokušavaju da saznaju šta je od svega toga istina, a šta dečja mašta i TikTok izazov.

Sve je počelo objavama na platformi TikTok, gde su se pojavili profili koji su pozivali decu u parkove radi igre.

Međutim, situacija se ubrzo otela kontroli kada su sa terena u: Beški, Inđiji, Slankamenu, Maradiku i Krčedinu, počele da stižu dojave o osobama maskiranim u časne sestre koje plaše prolaznike, sumnjivim vozilima bez tablica i neobičnim simbolima ostavljenim po parkovima.

Bilo da je u pitanju neslana šala, Tiktok izazov ili nešto treće, roditelji tvrde da su deca preplašena i da nešto treba da se preduzme.

(Telegraf)

BONUS VIDEO:

HAOS U MAJDANPEKU! Blokader pijan i drogiran psovao i nasrtao na članove SNS!