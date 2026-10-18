HOROR U VOJVODINI: "Časne sestre" pozivale decu preko TikToka u park i ostavljale neobične simbole, roditelji prestrašeni
VOJVOĐANI već danima strahuju zbog osoba prerušenih u časne sestre, koje, prema navodima meštana na društvenim mrežama, uznemiravaju građane.
Kako se ranije već navodilo, prvo su primećene u Inđiji, potom u Jakovu, a sada su se, prema objavama na društvenim mrežama, pojavile i u Rumi.
Prema jednoj objavi na Fejsbuku, osobe obučene u odeću časnih sestara viđene su u Rumi, u blizini Zmajeve škole, nešto posle ponoći.
Autor objave upozorio je sugrađane da budu oprezni, posebno kada je reč o deci.
- Pazite svoju decu posle škole uveče a i usput se i vi pazite jer, kako kažu, vijaju ljude - istakao je autor.
Podsetimo, prethodnih dana i građani iz Inđije zabrinuli su se zbog ove pojave na ulicama.
Poslednjih dana ovom opštinom i okolnim mestima širio se strah zbog sumnjivih pojava u noćnim satima.
Zabrinuti roditelji pokušavaju da saznaju šta je od svega toga istina, a šta dečja mašta i TikTok izazov.
Sve je počelo objavama na platformi TikTok, gde su se pojavili profili koji su pozivali decu u parkove radi igre.
Međutim, situacija se ubrzo otela kontroli kada su sa terena u: Beški, Inđiji, Slankamenu, Maradiku i Krčedinu, počele da stižu dojave o osobama maskiranim u časne sestre koje plaše prolaznike, sumnjivim vozilima bez tablica i neobičnim simbolima ostavljenim po parkovima.
Bilo da je u pitanju neslana šala, Tiktok izazov ili nešto treće, roditelji tvrde da su deca preplašena i da nešto treba da se preduzme.
(Telegraf)
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