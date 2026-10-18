AKO MISLITE DA JE MLADIĆ DOBAR, IZOLOVAĆEMO SRBIJU Šiptarski lobista podržao "studente": "Pošaljite Vučića u Sibir!" (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, izjavio je da je najveći NATO i prištinski lobista Ginter Felinger pozvao da se glasa za "Studentsku listu" i istakao da je to njihova nada da skinu srpsku vlast u Beogradu i da dođe građanska vlast.

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- Moraš baš da mrziš i Srbe i Srbiju da bi tako nešto rekao. Zamislite onoga koji kaže da je 250 Nataša Kandić na listi, opet će da glasa pre za njih nego za Vučića. Taj Felinger, taj stručnjak je danas pozvao da se glasa za njih. Da zna narod ko je. Čovek koji je govorio da je trebalo da sprže Srbiju 1999. godine, a to je govorio i pre dve godine, da je to bila greška što je tad trebalo da sprže Srbiju do kraja i da jednom zauvek završe sa njom - rekao je Vučić u brzom vozu na putu za Novi Sad.

Dodao je da ih je on zvanično podržao, uz Đukanovića, što kako je rekao nije dobro već loše ali da je dobro da ljudi čuju tu činjenicu. Istakao je da svi stranci nisu loši i da ima dobrih kao što je Robert Fico koji dolazi u Novi Sad na predizborni skup liste oko SNS da podrži Vučića.

- Fico nije priznao Kosovo, Fico nigde ne bi da tera Srbiju, nikada nije bio za bombardovanje Srbije, pa razmislite da li je dobar ili loš. Evo, uporedite Roberta Fica koji dolazi mene da podrži i listu Ujedinjena Srbija i Gintera Felingera. Evo, samo njih dvojicu uporedite. Ne morate da poredite Kurtija, Đukanovića, Plenkovića, koji su svi javno podržali studentsku listu - naveo je Vučić.

Sada se oglasio i Felinger, ogrnut u šal u bojama Albanije:

- Danas me je gospodin Vučić napao, ovaj, juče u Nišu, na velikom predizbornom skupu. Ne u Novom Sadu, zapravo, već na velikom skupu u Nišu. Pomenuo me je. To možete da vidite na mom nalogu na Iksu - rekao je konfuzni Felinger.

- Nazvao me je najvećim albanskim, prištinskim NATO lobistom i najvećim neprijateljem i mrziteljem Srbije. Želim da vam odgovorim na to. Znate, ja zaista volim Albaniju, Kosovo, Balkan, Bosnu i sve dobre ljude, uključujući i one iz Srbije. Volim i studentske proteste u Albaniji i Srbiji, protiv tiranije, oligarhije i nepravednog sistema koji su uspostavili Vučić, Rama, ali i Putin i Dodik. Zaista mrzim njihovu oligarhiju, korupciju, brutalnost i loš odnos prema sopstvenom narodu. I narod to mrzi. Ljudi žele da ustanu protiv toga i ja ih podržavam. Podržavam ih sto odsto. Veoma sam ponosan što me je Vučić pomenuo na tom skupu, ali ja nikoga ne mrzim. Ne mrzim Srbe. Mrzim samo genocidne manijake, da. Ako zaista verujete da je Mladić bio dobar čovek, onda glasajte za Vučića. A ako imate većinu, kažem: u redu, hajde da zauvek izolujemo Srbiju i podignemo zid oko nje. Nemam nikakav problem s tim. Ali ako ste dobar Srbin i želite da budete deo Evrope, ako glasate za studente i ako studenti pobede i pošalju Vučića u Sibir, gde mu je mesto, a ne u Srbiju, onda vam kažem: dobro došli u Srbiju! - poručio je Felinger i dodao:

- Hajde da zajedno budemo uspešni, bogati, srećni i bezbedni. I svakako, važno je da se pridružite Evropskoj uniji, a ne NATO-u, da uvedete evro, priznate Kosovo i u potpunosti priznate Bosnu kao nezavisnu državu, kao i da prestanete da podržavate Dodika i Putinove ljude u Bosni, i sve ostalo što ide uz to. Hajde da to uradimo i onda ćemo zajedno biti uspešni. To je moja poruka studentima: budite dobri Evropljani, možemo zajedno da pobedimo. Želim da pobedite. Sledeće nedelje ću učiniti sve što mogu da vam pomognem da pobedite, ovde na Iksu, Instagramu i svim digitalnim medijima. I, molim vas, izbacite Vučića iz Srbije i pošaljite ga u njegovu kuću, u Sibir! Hvala vam puno. Šaljem vam sve najbolje iz Velike Hoče i želim pobedu studentima u Albaniji, Srbiji i svuda u svetu. Želim da obrazovana srednja klasa preuzme moć u društvu i povede svoje narode ka Evropskoj uniji, prosperitetu i bezbednosti koju pruža NATO - izjavio je Felinger.

(Alo)