NESTALE DVE MALOLETNICE NA JUGU SRBIJE: Porodice i policija na nogama
NAKON što je tzv. kosovska policija 16. oktobra evidentirala nestanak devojke iz Glogovca i žene iz Vučitrna, prijavljen je i nestanak dve maloletne drugarice iz Gornjeg Livoča kod Gnjilana.
Prema navodima njihovih porodica, devojčice su zajedno izašle, a njihovo boravište je nepoznato, policija istražuje slučaj.
Nestanak dve maloletnice iz Gornjeg Livoča, prijavljen je policiji 16. oktobra u 23.50, navodi se u najnovijem dnevnom izveštaju policije.
Članovi njihovih porodica prijavili su da su devojčice zajedno izašle i da od tada nemaju informacije o tome gde se nalaze.
Policija nije objavila njihove godine, identitete niti dodatne okolnosti nestanka, slučaj je u istrazi.
Prethodno je policija 16. oktobra evidentirala još dve prijave nestalih osoba.
U Glogovcu je muškarac prijavio da je njegova ćerka izašla iz kuće i da mu nije poznato gde se nalazi.
Istog dana u Vučitrnu, muškarac je prijavio nestanak svoje sestre, navodeći da je napustila porodični dom i da nema informacije o njenom boravištu.
(Telegraf)
BONUS VIDEO:
U Tirani napad na zgradu ambasade Rusije
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)