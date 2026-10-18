Društvo

NESTALE DVE MALOLETNICE NA JUGU SRBIJE: Porodice i policija na nogama

Jelena Ždralić

18. 10. 2026. u 19:35

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NAKON što je tzv. kosovska policija 16. oktobra evidentirala nestanak devojke iz Glogovca i žene iz Vučitrna, prijavljen je i nestanak dve maloletne drugarice iz Gornjeg Livoča kod Gnjilana.

НЕСТАЛЕ ДВЕ МАЛОЛЕТНИЦЕ НА ЈУГУ СРБИЈЕ: Породице и полиција на ногама

FOTO: Lj.P.

Prema navodima njihovih porodica, devojčice su zajedno izašle, a njihovo boravište je nepoznato, policija istražuje slučaj.

Nestanak dve maloletnice iz Gornjeg Livoča, prijavljen je policiji 16. oktobra u 23.50, navodi se u najnovijem dnevnom izveštaju policije.

Članovi njihovih porodica prijavili su da su devojčice zajedno izašle i da od tada nemaju informacije o tome gde se nalaze.

Policija nije objavila njihove godine, identitete niti dodatne okolnosti nestanka, slučaj je u istrazi.

Prethodno je policija 16. oktobra evidentirala još dve prijave nestalih osoba.

U Glogovcu je muškarac prijavio da je njegova ćerka izašla iz kuće i da mu nije poznato gde se nalazi.

Istog dana u Vučitrnu, muškarac je prijavio nestanak svoje sestre, navodeći da je napustila porodični dom i da nema informacije o njenom boravištu.

(Telegraf)

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