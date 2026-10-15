VAŽNO UPOZORENJE SRPSKIM TURISTIMA: Otkazuju se letovi, a opasne nepogode i potop prete ovim popularnim destinacijama
SNAŽAN ciklon doneo je prethodnih dana Grčkoj snažne grmljavinske oluje i nepogode, a palo je i više od 200 litara kiše po kvadratnom metru, uz lokalne bujice i poplave.
Potom se ciklon sa Jonskog mora izmestio preko juga Grčke u Egejsko i doneo snažne oluje sa grmljavinom i ovoj oblasti, ali i zapadnoj i jugozapadnoj obali Turske.
Ogromne količine padavina pale su i Istanbulu. Nažalost, najmanje dve osobe su stradale, štete su ogromne.Čak su i pojedini letovi Air Srbije otkazani, kao i mnogi drugi drugih avio kompanija.
Ciklon se sada premešta preko istoka Mediterana i zahvata pored Turske i Kipar.
U naredna 24 sata obilne padavine i dalje će nastaviti da padaju širom Turske, uz grmljavinske oluje i nepogode na obalnom području.
Na širem području Istanbula lokalno se očekuje i preko 250 litara kiše, uz razorne poplave i bujice.
Jake oluje sa grljavinom doneće i Kipru veče količine padavina, ali i opasnost od poplava, bujica, čak i od tornada i morskih pijavica.
S obzirom na to da veliki broj naših turista boravi u Turskoj, kao i na Kipru, preporučuje se veliki oprez i da redovno prate državne i nadležne službe i da se ponašaju u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima, navodi Đorđe Đurić u svojoj analizi.
Dodatna opasnost je što letnja sezona i dalje traje na Kipru i južnoj obali Turske, a mnoge oluje će upravo pogoditi priobalna područja.
Nema mesta panici, već pratiti nadležne službe i ponašati se u skladu sa vremenom.
Tokom vikenda visinski ciklon zahvatiće istok Balkana i doneti novi talas vrlo obilnih padavina od Bugarske do Grčke, naročiro pblaszi Egejskog mora, gde se uz olujne vetrove očekuju veoma obilni pljuskovi.
(Telegraf.rs)
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