"NOVOSTI" ISTRAŽUJU: Kako su Šoškić i mafija preuzeli Srbiju

DEJAN Šoškić, bivši guverner NBS, čija je era obeležana uništavanjem dinara i gušenjem Srbije i njenih građana inflacijom koja u istoriji zemlje nije viđena, kandidat je blokadera za premijera.

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Za vreme dok je Šoškić sa svojim kompanjolima bio na vlasti srpska ekonomija dotakla je dno, a Šoškić i mafija preuzeli su Srbiju.

Šoškić danas nudi recept da domaća valuta oslabi ili da plate budu niže, kako bi naši proizvodi bili jeftiniji. Predstavlja to kao hrabru i nepopularnu istinu koju drugi ne smeju da izgovore.

Problem je što to nije teorija. To je politika koju je on već vodio.

Podaci koje ćemo vam predočiti pokazuju kako je iz godine u godinu uništavana ekonomija Srbije, uništavane banke, uništavano sve čega se tada dotakao Dejan Šoškić.

Za njegovo vreme propale četiri banke

Za njegovo vreme propale su četiri banke: tri u većinskom ili delimičnom državnom vlasništvu i jedna privatna.

Loši krediti državnih banaka odobravani su od 2006. do 2010. Metals banka stavljena je pod prinudnu upravu NBS u oktobru 2008, dokapitalizovala ju je AP Vojvodina 2009. i preimenovana je u Razvojnu banku Vojvodine. U Agrobanci, u kojoj je država imala 20,6% akcija, prinudna uprava uvedena je 29.12.2011, a dozvola je oduzeta 25.05.2012. Privredna banka Beograd, sa 19,4% državnog kapitala, propala je u oktobru 2013, a Univerzal banka u januaru 2014.

Celokupni račun za akivnosti Šoškića i Đilasa 890 miliona evra

Račun je stigao kasnije. Prema Fiskalnom savetu, sanacija banaka od 2012. do 2014. koštala je oko 800 miliona evra, a samo Agrobanka između 366 i 370 miliona. Time je potrošen ceo Fond za osiguranje depozita od 211 miliona evra i dodatnih 34 miliona. Prema poslednjim podacima, celokupni račun za akivnosti Šoškića i Đilasa iznosi 890 miliona evra.

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Višestruki sukobi interesa

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije, Dejan Šoškić izabran je za predsednika Saveta NBS 26.3.2009. godine, a sa mesta direktora firme Centar za investicije i finansije povlači se 17.7.2009. godine. Dakle, gotovo 4 meseca istovremeno je bio predsednik Saveta NBS i direktor privatne firme. Dejan Šoškić ostaje suvlasnik privatne firme CIF do 20.4.2010. godine. Dakle, više od godinu dana bio je predsednik Saveta NBS i suvlasnik privatne firme.

Takođe, Dejan Šoškić istovremeno je obavljao javnu funkciju predsednika Saveta NBS i bio je angažovan kao član Ekonomskog saveta Predsednika Vlade Srbije - Mirka Cvetkovića (osnovan 30.1.2009. godine). Agencija za sprečavanje korupcije i Zakon o NBS izričito zabranjuju članovima Saveta NBS da budu članovi organa ili tela koje formira Vlada Srbije (narušavanje autonomije NBS). Dejan Šoškić se sa mesta člana Ekonomskog saveta povlači 6.7.2010. godine "zbog zvaničnog imenovanja za kandidata za guvernera NBS". Dakle više od godinu dana bio je u svesnom sukobu interesa, jer je istovremeno bio predsednik Saveta NBS i član Ekonomskog saveta predsednika Vlade!

Dok je Dejan Šoškić istovremeno bio predsednik Saveta NBS i direktor CIF-a, firmu CIF finansirale su sledeće banke i osiguravajuća društva: JUMBES, FINDOMESTIC, CREDY i SRPSKA BANKA, kao i DUNAV DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE DOBROVOLjNIM PENZIONIM FONDOM.

U periodu 2010-2012 godine firmu CIF finansirale su i: PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, TAKOVO OSIGURANjE, DUNAV OSIGRANjE, DUNAV BANKA A.D ZVEČAN, UNICREDIT BANKA, ČAČANSKA BANKA i MOSKOVSKA BANKA (navedene banke i osiguravajuća društva započela su finansiranje CIF-a u 2010. godini kada je Dejan Šoškić izabran za guvernera NBS).

Trgovina uticajem

Mesec dana nakon što je Dejan Šoškić izabran za guvernera NBS, PRIVREDNA BANKA BEOGRAD u jednoj tranši uplaćuje firmi CIF 4.891.529 dinara (u periodu 2010-2013 PRIVREDNA BANKA BEOGRAD uplatila je CIF-u 15.245.950 dinara). Narodna banka Srbije oduzela je PRIVREDNOJ BANCI BEOGRAD dozvolu za rad, zbog nelikvidnosti, 26.10.2013. godine (25 dana nakon poslednje uplate CIF-u).

TAKOVO OSIGURANjE u 2012. godini angažuje CIF i samo u 2012. godini uplaćuje CIF-u 5.301.444 dinara (u periodu 2012-2014 TAKOVO OSIGURANjE uplatilo je CIF-u više od 6.500.000 dinara). Narodna banka Srbije oduzela je TAKOVO OSIGURANjU dozvolu za rad i pokrenula je postupak likvidacije 31.7.2014. godine (27 dana nakon poslednje uplate CIF-u).

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Nesavestan rad i sukobi interesa u NBS

Dok je obavljao funciju guvernera NBS, Dejan Šoškić angažovao je sledeća lica u NBS:

prof.dr Branko Urošević - angažovan na mestu savetnika guvernera NBS Dejana Šoškića (sa navedenim licem Dejan Šoškić osnovao je firmu CIF)!

dr Miloš Božović - angažovan je od strane Dejana Šoškića ugovorom o dopunskom radu u NBS na poslovima „pružanja stručne pomoći na unapređenju Informacionog sistema za upravljanje deviznim rezervama“ (Miloš Božović došao je na mesto direktora CIF-a umesto Dejana Šoškića i Dejan Šoškić je izašao iz firme CIF tako što je poklonio svoj udeo Milošu Božoviću (5%)) - Božović je istovremeno bio direktor firme CIF i zaposleni u NBS!

prof.dr Boško Živković - izabran je za predsednika Saveta guvernera Narodne banke Srbije kao suvlasnik CIF-a - nasledio je Dejana Šoškića na mestu predsednika Saveta - SVE VREME DOK JE BIO PREDSEDNIK SAVETA GUVERNERA NBS BIO JE I SUVLASNIK FIRME CIF! Takođe, Boško Živković je istovremeno bio predsednik Saveta guvernera NBS i član Ekonomskog saveta predsednika Vlade Srbije (Agencija za sprečavanje korupcije naložila mu je da podnese ostavku na mesto člana Ekonomskog saveta predsednika Vlade Srbije zbog sukoba interesa).

Površan i neodgovoran odnos prema poslu

Dejan Šoškić tražio je od Agencije za sprečavanje korupcije da mu dozvoli da bude guverner sa pretežnim (nepunim) radnim vremenom - deo vremena da bude guverner NBS, a deo vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Agencija za sprečavanje korupcije odbila je taj zahtev uz osvrtanje na složenost poslova koje treba da obavlja guverner NBS!

Lažne tvrdnje u medijima

Dejan Šoškić je više puta izjavio da od 2009. godine nema nikave veze sa CIF-om, tj. da ima 0% akcija CIF-a - 20.4.2010. godine Šoškić poklanja 5% akcija CIF-a Milošu Božoviću.

Od prezentovanja zvaničnih podataka APR-a u medijima, Dejan Šoškić menja izjavu i sada govori da „od kada je postao guverner nema nikakve veze sa CIF-om“. To je klasična zamena teza. On je istovremeno obavljao javnu funkciju presednika Saveta NBS i bio je direktor i suvlasnik privatne firme CIF! Dakle ne govori se o funciji guvernera NBS, već o funkciji predsednika Saveta NBS.