TIKA – NOVO LICE POLITIKE?Studentska lista prevera veka

TIKA STANIĆ kao "novo lice" politike i kandidat studentske liste, a u istoj priči Bojan Pajtić i Dragan Đilas u dobrom društvu, reklo bi se.

Foto: Printskrin

Ma ko to nama u transu aplaudira, sa sve Bojanom Pajtićem, kada je Dragan Đilas postao predsednik DS?

Da nije možda novo lice u politici, kandidat studentske liste bez studenata Tika Stanić? Ko bi rekao….

Studentska lista prevara veka!