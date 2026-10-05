Politika

TIKA – NOVO LICE POLITIKE?Studentska lista prevera veka

В.Н.

05. 10. 2026. u 10:10

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TIKA STANIĆ kao "novo lice" politike i kandidat studentske liste, a u istoj priči Bojan Pajtić i Dragan Đilas u dobrom društvu, reklo bi se.

ТИКА – НОВО ЛИЦЕ ПОЛИТИКЕ?Студентска листа превера века

Foto: Printskrin

Ma ko to nama u transu aplaudira, sa sve Bojanom Pajtićem, kada je Dragan Đilas postao predsednik DS?

Da nije možda novo lice u politici, kandidat studentske liste bez studenata Tika Stanić? Ko bi rekao….

Studentska lista prevara veka!

 

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