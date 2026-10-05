Politika

"RAD, RAD I SAMO RAD": Vučić poslao snažnu poruku – Srbija zemlja uspeha, razvoja i napretka

В.Н.

05. 10. 2026. u 10:10

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je da je rad ključ napretka Srbije.

РАД, РАД И САМО РАД: Вучић послао снажну поруку – Србија земља успеха, развоја и напретка

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Aleksandar Vučić podelio je na svom Instagram nalogu video uz poruku: 

- Rad, rad i samo rad! Da ljudi u Srbiji žive bolje, da Srbija svakog dana napreduje- naveo je on.

Srbija uspeha, Srbija razvoja, Ujedinjena Srbija!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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