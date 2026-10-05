Selektor Srbije realan: "Teško je da se ni iz čega napravi nešto"

Godina za srpsku mušku odbojku bila je daleko od očekivanja. Reprezentacija je na svetskoj rang-listi pala na 18. poziciju, dok je na Evropskom prvenstvu ostvarila jedan od najslabijih rezultata u istoriji. Zbog toga se pod znakom pitanja našao i ostanak selektora Georgea Krecua na klupi nacionalnog tima.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Rumunski stručnjak je sa Odbojkaškim savezom Srbije potpisao ugovor na dve godine, uz opciju produžetka saradnje za još dve. Ipak, posle rezultatski neuspešne sezone nije izvesno da li će voditi "plavu četu" i u narednom periodu, posebno imajući u vidu otežan put Srbije ka Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

Krecu je u razgovoru za sajt poljske muške lige govorio o okolnostima u kojima je preuzeo reprezentaciju. Kao najveće probleme izdvojio je smenu generacija, veliki broj povreda i činjenicu da mlađi igrači još nemaju dovoljno iskustva na najvišem nivou.

Kako je objasnio, javnost često posmatra rezultate bez uvida u ono što se dešava unutar ekipe.

- Ljudi mnogo pričaju, ali ne znaju šta se dešava iza kulisa. Kada dođe do smene generacija, nije realno očekivati da rezultati odmah budu na visokom nivou. Neki naši igrači, čak i oni koji su bili u startnoj postavi, nikada ranije nisu igrali u velikim dvoranama kakva je Podpromje u Žešovu. Njihovo iskustvo uglavnom je vezano za manje hale i gradove, pred nekoliko stotina gledalaca - rekao je Krecu.

Selektor je naglasio i da je prethodna generacija igrača postepeno završavala reprezentativne karijere, pa je smatrao da je neophodno zadržati nekoliko iskusnih odbojkaša kako bi bili podrška mlađima.

Zbog toga su u ekipi ostali Jovović, Luburić, Ivović i Mašulović, za koje Krecu smatra da su mogli da pomognu mladim igračima i prenesu im iskustvo. Prema njegovim rečima, i oni su imali želju da nastave da doprinose reprezentaciji.

Dodatni problem predstavljale su povrede. Perić i Kujundžić su duže vreme bili van terena, dok je reprezentacija u pojedinim trenucima morala da se osloni i na veoma mlade igrače.

- Imali smo mnogo problema sa povredama. U jednom trenutku sam morao da igram sa odbojkašima koji su imali samo 17 ili 18 godina. O tome se, međutim, gotovo uopšte ne govori - istakao je selektor.

Krecu je zatim povukao paralelu sa periodom kada je srpska odbojka bila na vrhuncu i kada je generacija predvođena tadašnjim asovima osvojila olimpijsko zlato u Sidneju 2000. godine.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Prema njegovom mišljenju, današnje okolnosti ne mogu da se porede sa onima od pre više od dve decenije. Promenili su se način rada, odnos prema mladim sportistima, ali i čitav sistem razvoja igrača.

- Ne možemo da posmatramo današnju situaciju kao da je ista kao pre 25 godina. Sada je 2026. godina i način na koji mlađi igrači treniraju potpuno je drugačiji. Nekada se radilo mnogo intenzivnije i mladi igrači su prolazili kroz veoma zahtevne treninge. Danas takav pristup više nije moguć - rekao je Krecu.

On je ukazao i na rezultate mlađih selekcija Srbije u prethodnim godinama, navodeći da one nisu ostvarile kontinuitet uspeha koji bi omogućio lakšu smenu generacija.

- Pogledajte rezultate mlađih reprezentacija Srbije u poslednjih osam godina. Ne sećam se da su imale neki veliki uspeh. Zbog svega toga teško je očekivati da se od ničega napravi nešto - zaključio je Krecu.