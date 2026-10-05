"AKO BUDEM PREMIJER, UVEŠĆEMO RED": Vučić o fakultetima, nasilju i odlasku mladih u inostranstvo
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić nalazi se u obilasku Beočina, gde je tom prilikom novinarima govorio o situaciji u Francuskoj, nasilju u školama, ali i stanju na fakultetima u Srbiji.
Osvrćući se na izjave francuskog premijera Sebastijana Lekornija, Vučić je kazao:
- A jeste li videli jutros u EP, Lekorni je tražio da se ukine levica, jer je francuska tajna služba ustanovila da levica stoji iza nasilja u školama. On je rekao da su se odmah ogradili i poručili da neće stajati iza nasilja.
A kod nas? Rekli bi da ovde nema demokratije. Ako budem premijer, uvešćemo red. Neće fakulteti biti mesto političkih susreta.
Ode nam mnogo dece u Sloveniju na školovanje, kao da je Slovenija ne znam šta, jer smo imali neodgovorne ljude ovde. Uvešćemo red jednom za svagda. Drugačije moramo da pristupimo svemu tome - rekao je Vučić.
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