"AKO BUDEM PREMIJER, UVEŠĆEMO RED": Vučić o fakultetima, nasilju i odlasku mladih u inostranstvo

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić nalazi se u obilasku Beočina, gde je tom prilikom novinarima govorio o situaciji u Francuskoj, nasilju u školama, ali i stanju na fakultetima u Srbiji.

Foto: Printskrin Informer TV

Osvrćući se na izjave francuskog premijera Sebastijana Lekornija, Vučić je kazao:

- A jeste li videli jutros u EP, Lekorni je tražio da se ukine levica, jer je francuska tajna služba ustanovila da levica stoji iza nasilja u školama. On je rekao da su se odmah ogradili i poručili da neće stajati iza nasilja.

A kod nas? Rekli bi da ovde nema demokratije. Ako budem premijer, uvešćemo red. Neće fakulteti biti mesto političkih susreta.

Ode nam mnogo dece u Sloveniju na školovanje, kao da je Slovenija ne znam šta, jer smo imali neodgovorne ljude ovde. Uvešćemo red jednom za svagda. Drugačije moramo da pristupimo svemu tome - rekao je Vučić.