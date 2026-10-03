ODLAZAK NOVINARA STAROG KOVA: Na Novom groblju sahranjen Nebojša Radošević
VELIKI broj kolega i prijatelja, kao i porodica prisustvovali su poslednjem pomenu.
Radošević, je preminuo 29.09.2026, a ta vest potresla je celu medijsku zajednicu.
Poslednjih pet godina bio je deo Studija B.
Bio je mnogo više od kolege. Bio je novinar starog kova – iskusan, posvećen, pouzdan i uvek spreman da svoje ogromno profesionalno iskustvo podeli sa mlađim kolegama.
Tokom bogate karijere ostavio trag u brojnim redakcijama srpskog novinarstva, saopštili su iz Studija B.
Prošao je mnogo toga što jedan novinar može da doživi. Izveštavao je sa najtežih terena, gledao istoriju iz neposredne blizine i ostao odan profesiji kojoj je posvetio život.
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