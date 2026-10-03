Društvo

ODLAZAK NOVINARA STAROG KOVA: Na Novom groblju sahranjen Nebojša Radošević

В.Н.

03. 10. 2026. u 14:10

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VELIKI broj kolega i prijatelja, kao i porodica prisustvovali su poslednjem pomenu.

ОДЛАЗАК НОВИНАРА СТАРОГ КОВА: На Новом гробљу сахрањен Небојша Радошевић

Foto: Novosti

Radošević, je preminuo 29.09.2026, a ta vest potresla je celu medijsku zajednicu.

Poslednjih pet godina bio je deo Studija B.

FOTO: Novosti

Bio je mnogo više od kolege. Bio je novinar starog kova – iskusan, posvećen, pouzdan i uvek spreman da svoje ogromno profesionalno iskustvo podeli sa mlađim kolegama.

FOTO: Novosti

Tokom bogate karijere ostavio trag u brojnim redakcijama srpskog novinarstva, saopštili su iz Studija B.

FOTO: Novosti

Prošao je mnogo toga što jedan novinar može da doživi. Izveštavao je sa najtežih terena, gledao istoriju iz neposredne blizine i ostao odan profesiji kojoj je posvetio život.

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