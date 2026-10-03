OČEKUJE NAS PRAVI VREMENSKI ROLERKOSTER: Sunce dostiže 28 stepeni, ali RHMZ otkriva kada nastaje potpuni preokret
KAKO javlja Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, dok je najavljeno i kakve vremenske prilike nas čekaju u narednom periodu, kao i kada nam dolazi kiša.
Vetar danas, kako piše RHMZ, slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 22 do 25 stepeni.
Za vikend u prvoj polovini naredne sedmce bez promena - stabilno vreme uz izražen dnevni pad temperature.
Jutra hladna, ponegde sa prizemnim mrazem, a po kotlinama južne Srbije i sa uslovima za slab mraz na 2m. Tokom dana toplo sa najvišom temperaturom od 22 do 26 stepeni, sredinom naredne sedmice i do 28 stepeni.
Do srede (07.10.) preovlađivaće sunčano, a od četvrtka (08.10.) umereno do znatno oblačno sa ređom pojavom kiše i uz porast jutarnjih temperatura.
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