OČEKUJE NAS PRAVI VREMENSKI ROLERKOSTER: Sunce dostiže 28 stepeni, ali RHMZ otkriva kada nastaje potpuni preokret

KAKO javlja Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, dok je najavljeno i kakve vremenske prilike nas čekaju u narednom periodu, kao i kada nam dolazi kiša.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Vetar danas, kako piše RHMZ, slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 22 do 25 stepeni.

Za vikend u prvoj polovini naredne sedmce bez promena - stabilno vreme uz izražen dnevni pad temperature.

Jutra hladna, ponegde sa prizemnim mrazem, a po kotlinama južne Srbije i sa uslovima za slab mraz na 2m. Tokom dana toplo sa najvišom temperaturom od 22 do 26 stepeni, sredinom naredne sedmice i do 28 stepeni.

Do srede (07.10.) preovlađivaće sunčano, a od četvrtka (08.10.) umereno do znatno oblačno sa ređom pojavom kiše i uz porast jutarnjih temperatura.