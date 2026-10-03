TEME KOJE ĆE OBELEŽITI NOVU NEDELJU: Ne propustite ‘Ponedeljak sa Gordanom Uzelac’
NAJVAŽNIJI događaji, direktna pitanja i relevantni sagovornici – u novom izdanju emisije „Ponedeljak sa Gordanom Uzelac“, 5 oktobra na TV PINK.
Dok Srbija ulazi u novu nedelju, jedno mesto je centar najvažnijih događaja, tema i razgovora. Na televiziji Pink 5. oktobra, publiku očekuje novo izdanje jutarnjeg programa – „Ponedeljak sa Gordanom Uzelac“, u potpuno novom i drugačijem studiju.
U studiju će se smenjivati najzvučnija imena sa političke i društvene scene, ali i istaknute ličnosti iz sveta sporta, kulture i estrade. Bez unapred pripremljenih odgovora i bez zaobilaženja tema koje zanimaju javnost – emisija donosi pitanja koja drugi ne postavljaju i odgovore koji zanimaju sve.
Gledaoci će biti u centru svih važnih dešavanja. Reporteri će se uživo javljati sa ključnih mesta širom Srbije i regiona, donoseći informacije, atmosferu sa terena i priče iz neposredne blizine. Uz aktuelne događaje, razgovore i analize, posebno mesto biće posvećeno ljudima i pričama koje ne smemo da zaboravimo – onima koje inspirišu, pokreću i podsećaju na vrednosti koje nas povezuju.
Prepoznatljiv novinarski izraz Gordane Uzelac, relevantni sagovornici i direktan razgovor donose novo lice ponedeljka na domaćoj televiziji. Od tema koje oblikuju našu svakodnevicu do priča koje zaslužuju pažnju, nova emisija biće mesto na kojem se informacije ne samo prenose, već objašnjavaju i sagledavaju iz različitih uglova.
Budimo se zajedno uz važne vesti, otvorene razgovore, informacije i priče koje ostavljaju trag – u emisiji „Ponedeljak sa Gordanom Uzelac“, 5. oktobra u 5:30 časova na televiziji Pink.
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