DANAS JE MALA GOSPOJINA: Crveno slovo u kalendaru, a evo šta valja uraditi za blagostanje i mir
SRPSKA pravoslavna crkva proslavlja danas Rođenje Presvete Bogorodice – Malu Gospojinu, jedan od najvećih zavetnih praznika.
U narodu se ovaj praznik svečari i uz živopisne običaje, posebno posvećene rađanju. Neke porodice u svečanom ruhu iako ne slave i ne idu na slavu više dana provode u prazničnom raspoloženju posebno u krajevima gde se održavaju malogospojinski vašari.
Zemljoradnicima je današnji praznik označavao početak jesenjeg oranja i setvu ozimih useva. Priređivane su i razne stočarske svečanosti.
Veruje se da bilje ubrano između Velike i Male Gospojine ima posebna lekovita svojstva, kao i da jaja iz toga perioda mogu celu godinu da ostanu sveža pa se zato ostavljaju za nasad, a pilići izleženi u ove dane biće dobre nosilje.
Kao što je rođenje Marijino obasjalo stare roditelje Joakima i Anu, tako i sunce na dan 21. septembra najavljuje sunčanu jesen i zimu, kaže narodno predanje.
Ovaj dan ubraja se u 36 velikih praznika u crkvenom kalendaru obeleženih crvenim slovom.
Dar boga starima Joakimu i Ani nije bila samo ćerka u poznim godinama, već i Bogomajka - Marija je rođena u Nazaretu u porodici oca iz plemena Davida i oca iz roda Aronovog. Po ocu je, dakle, njeno poreklo carsko a po majci arhijerejsko.
Običaji
Mala Gospojina se u srpskom narodu smatra praznikom porodice, majčinstva, zdravlja i dece. Na ovaj dan se tradicionalno ne rade teški fizički i kućni poslovi. Mnoge porodice slave ovaj praznik kao svoju krsnu slavu, a širom zemlje se organizuju crkveni sabori i vašari.
Tropar (glas 4):
Roždestvo tvoje Bogorodice Djevo, radost vozvjesti vsej vseljenjej iz tebe bo vozsija solnce pravdi Hristos Bog naš, i razruši kljatvu dade blagoslovenije i uprazdniv smert, darova nam život vječnij.
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