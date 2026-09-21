POŽAR KOD SITIJE SE ŠIRI: Više od 100 vatrogasaca borilo se sa vatrom tokom noći
VELIKI požar koji je u nedelju popodne izbio u oblasti Čonos kod Sitije na Kritu i dalje je aktivan, a vatrogasci su se tokom cele noći borili sa vatrom.
Na terenu je jutros 105 vatrogasaca sa 35 vozila i pet pešačkih jedinica, a očekuje se nastavak gašenja požara iz vazduha nakon svitanja, prenela je "Prototema".
Požar se tokom nedelje proširio prema području Karidija, zbog čega su vlasti nastavile sa preventivnim evakuacijama naselja nakon upozorenja.
Vatra se u jednom trenutku približila na oko 500 do 600 metara od sela, ali je promena pravca vetra potom pomerila vatreni front dalje od naselja i situacija se poboljšala.
Ubrzo posle 20.30 časova, upozorenje putem broja 112 poslato je stanovnicima pet naselja - Kelarije, Adravastoja, Klisidija, Zarkosa i Azokeramosa, uz poziv na pojačanu opreznost.
Oko 22 časa vatreni front pomerio se prema području Zakrosa, a u 23.33 stanovnicima tog područja poslato je novo upozorenje sa nalogom da se evakuišu prema Kserokambosu.
Gradonačelnik Sitije, Jorgos Zervakis, rekao je za KRITI TV da je situacija posebno teška.
Prema njegovim rečima, na tom području duvaju vetrovi jačine oko pet Bofora, dok se beleže snažni i kontinuirani ponovni izboji vatre, što značajno otežava rad vatrogasaca.
(Tanjug)
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