STIŽE VAŽNA POMOĆ ZA RODITELJE NEGOVATELJE: Od 1. oktobra kreću prijave, sledi naknada od 65.000 dinara

MINISTARKA za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu izjavila je danas da primena zakona o roditeljima negovateljima kreće od 1. oktobra i navela da se neće prestati sa unapređenjem usluga u zajednici.

Foto: Ministarstvo

- Primena zakona o roditeljima negovateljima kreće od 1. oktobra. Roditelji će se prijavljivati Centrima za socijalni rad, čim se kompletira dokumentacija 15 dana je rok za odgovor, izradu rešenja, sklapanje ugovora sa ministarstvom i roditelji će imati finansijsku naknadu od 65.000 dinara, koja će se povećavati, a već 1. marta će se usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade", rekla je Đurđević Stamenkovski tokom posete Leskovcu. Dodala je da će se tim roditeljima uplaćivati porezi i doprinosi, kao i da će im teći staž.

- Svi oni roditelji koji nisu bili zaposleni, koji nisu imali tu vrstu ni zdravstvene, ni invalidske, ni penzijske zaštite i osiguranja imaće je nakon sticanja tog statusa, što je važna vest. Ali nam je jako važno: mi nećemo stati sa unapređenjem usluga u zajednici. Dakle, zakon roditelj negovatelj nije zakon koji postavlja krov na ono što je naša politika unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i čitavih njihovih porodica. To je samo jedna stavka koja je vrlo važna, do sada nikada nije bila sistemski uređena, ali mi nastavljamo - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je danas boravila u Leskovcu, Vlasotincu, Bojniku i drugim mestima u Jablaničkom okrugu gde je predstavila sve mere iz oblasti socijalne zaštite i zakon roditelj-negovatelj.

Osim toga, Đurđević Stamenkovski položila je vence na spomen-obeležju koje je posvećeno Topličkom ustanku.

Takođe, Đurđević Stamenkovski u okviru ove posete obišla je i Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u Leskovcu i Centar za socijalni rad u Vlasotincu odakle su ka Crnoj Travi krenuli kamper i kombi tog ministarstva u kome se nalazi pomoć za najugroženije.

S tim u vezi, Đurđević Stamenkovski je rekla da je ministarstvo na čijem je čelu ove godine uradilo dosta projekata za osobe sa invaliditetom.

- Mi smo se potrudili ove godine da projekti ministarstva namenjeni unapređenju položaja osoba sa invaliditetom budu konkretni, vidljivi i da što veći bude obuhvat korisnika koji će imati direktan interes da se taj projekat sprovede. Ove godine je bilo manje nekih radionica, a mnogo više konkretnih projekata u vidu inkluzivnih igrališta, kombi vozila, rampi, liftova za bazene- rekla je Đurđević Stamenkovski.

Govoreći o tim vozilima u kojima je pomoć za najugroženije, Đurđević Stamenkovski je rekla da je važno da u svakoj opštini bude takvo vozilo.

- To je mnogo važno kako ljudi ne bi morali da zavise od tuđe podrške, da ne moraju nekoga da mole da prevezu decu, da ne znaju kako kolicima da uđu u automobil. Dakle, težimo ka tome da svaka opština ima ovakvo vozilo, težimo ka tome da svaka opština ima inkluzivno igralište, da tamo gde imamo gradske bazene imamo liftove, da imamo pristupačnost objektima, da imamo dnevne boravke. U domenu socijalne zaštite težimo ka tome da imamo lične pratioce svuda. Apelujemo tu na lokalne samouprave da opredeljuju budžetska sredstva za tu vrstu politike- rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je navela da ništa nije važnije od brige o ljudima i podrške porodicama, naročito onim porodicama koje se suočavaju sa izazovima.

-Molim opštine da porazmisle o tome, o tim listama čekanja na lične pratioce, na vreme kada pripremaju budžete, jer veći deo toga se finansira upravo iz lokalnih budžeta. I ministarstvo pomaže sa 600 miliona dinara, ali to su zaista važne stavke - rekla je Đurđević Stamenkovski. Dodala je i da se radi na pripremi novog zakona o socijalnoj zaštiti pošto je prethodna verzija tog zakona iz 2011. godine neadekvatna, jer se od tada pa do sada mnogo toga promenilo.

- Održali smo prvu radnu grupu. Mislim da smo za neko kraće vreme uspeli dosta toga da pokrenemo, neke stvari i da završimo. Važna vest je i da će zaposleni u sistemu socijalne zaštite dobiti 50 odsto veće povećanje zarada u odnosu na druge zaposlene u javnom sektoru. Dakle, 12 odsto povećanje zarada, čime želimo da motivišemo ljude da se zapošljavaju u sistemu socijalne zaštite, a i da im zahvalimo na tome što brinu o svima vama i o svima nama, jer svako od nas je barem nekada našao u toj situaciji da mu je neophodna podrška zaposlenih u sistemu socijalne zaštite - rekla je Đurđević Stamenkovski.

(Tanjug)